Cámaras europeas se reúnen en Nuevo León para fortalecer negocios

La Asociación de Cámaras de Comercio Europeas en México (Eurocam) celebró su primer evento institucional en Nuevo León, con el objetivo de abrir nuevos canales de diálogo e información con las autoridades locales y el ecosistema empresarial del noreste.

El encuentro, Fortaleciendo la Presencia en la Región Norte, se celebró en San Pedro Garza García organizado por las cámaras de comercio de Alemania, España, Francia, Irlanda y Suiza con actividad en la entidad.

Con el objetivo de visibilizar la relevancia de la inversión europea en el desarrollo económico del noreste del país.

Durante las mesas de trabajo, se abordó la necesidad de fortalecer alianzas público-privadas que permitan detonar proyectos de inversión, transferencia tecnológica y formación de talento especializado en la región.

Eurocam representa a 2,500 empresas europeas establecidas en México, las cuales generan 1.2 millones de empleos directos y posicionan a Europa como uno de los principales bloques inversionistas en el país.

La vicepresidencia, a cargo de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México), reiteró el compromiso de las empresas suizas con el crecimiento sostenible, la innovación y la generación de empleo de alto valor en México.

El encuentro reunió a un centenar de representantes tanto del gobierno de Nuevo León, como de los sectores académico y privado. Los asistentes coincidieron en que la cooperación con Europa no solo se refleja en flujos de capital, sino también en la adopción de estándares de sostenibilidad y en el impulso a la competitividad global del norte de México.

Este primer encuentro regional, se enmarca en una agenda económica coordinada que contribuya al desarrollo competitivo y sostenible de México, fortaleciendo la presencia europea en las regiones estratégicas del país, aseguró la Eurocam.