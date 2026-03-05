Una veintena de estados de EU anuncian demanda contra nuevo arancel de Trump

Una veintena de estados estadounidenses, entre ellos Nueva York, California y Pensilvania, anunciaron el jueves que presentarán una demanda contra los nuevos aranceles de 10% impuestos por el presidente Donald Trump después de que la Corte Suprema anulara los anteriores.

Los estados denuncian que el presidente invoca parcialmente una ley de 1974 sin respetar una parte del texto, lo que, en su opinión, invalida su aplicación.

"Trump sigue aplicando políticas ilegales e irresponsables con la esperanza de que se mantengan, pero son los estadounidenses quienes pagan el precio cada día", denunció en un comunicado el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.

"Los aranceles de Trump han sido rechazados por la Corte Suprema, por lo que impone otros a los californianos y a todos los estadounidenses como un niño que hace una rabieta", añadió.

El máximo tribunal de Estados Unidos asestó un revés a la política comercial y tributaria de este segundo mandato del republicano con la invalidación de gran parte de los aranceles impuestos contra socios comerciales.

A raíz de ello, el presidente estableció un nuevo arancel aduanero de 10%, válido durante 150 días antes de que sea necesaria una votación del Congreso para que se mantenga.

Sin embargo, estos aranceles solo son posibles en caso de grave desequilibrio de la balanza por cuenta corriente, que incluye los movimientos financieros entre dos países, es decir, los intercambios comerciales, así como los flujos financieros y las inversiones.