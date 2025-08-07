Empleados boomerang: ¿Cuándo es buena idea regresar a un trabajo al que se renunció?

Para tomar la decisión de regresar a un trabajo se deben considerar diferentes factores como la afinidad con la empresa, la oferta salarial, el puesto ofrecido, el ambiente de trabajo, entre otros.

Manuel González Ramírez, consultor en Negocios y Recursos Humanos, señala que las personas deben valorar sus necesidades antes de retornar a un antiguo empleo, ya que reincorporarse sin algún tipo de mejora podría afectar en la trayectoria laboral.

“Si es una compañía que hacía match con la forma de pensar del colaborador, la forma de realizar sus procesos, de comportarse con responsabilidad social, es una empresa que genera ese sentimiento positivo de querer regresar en algún momento”, refiere.

Comenta que otra de las razones por las retornan las personas es por un puesto con mayor jerarquía. "Cuando se van y regresan ganan madurez y experiencia, así pueden tomar el desafío profesional que se les presente de tomar mejores oportunidades”.

Este fenómeno se llama "empleados boomerang", es cuando un trabajador regresa a una compañía a la que renunció.

De acuerdo con Kelly, uno de los detalles a considerar es si la anterior salida de la empresa fue conflictiva, ya que esto no sería recomendable, salvo que la situación se haya superado.

En ese sentido, Antonio López, CEO de Vuca y experto en recursos humanos, comenta que si bien las salidas se pueden dar por un tema salarial, un mal ambiente en el nuevo trabajo puede ser un motivo de peso para volver.

“Es bastante sabio rectificar y se vale decir, 'tal vez voy a ganar lo mismo o un poquito menos, pero voy a estar con paz mental, en un ambiente más agradable, haciendo un trabajo que me gusta’, esos elementos pueden constituirse en un factor de decisión para volver”, explica.

Añade que existen empresas que para recontratar ofrecen esquemas económicos más altos, “eso a las compañías les conviene porque disminuyen las curvas de aprendizajes y gastan menos”.

En ese sentido una encuesta de Robert Walters (RW) señala que el 71% de los trabajadores a nivel mundial regresaría a la compañía en la que trabajaba si ofrece mejores condiciones laborales.

Por otro lado, Pandapé detalla que existen beneficios para los empleadores que recontratan a los colaboradores como: una reducción del tiempo de adaptación, baja en los costos de contratación, mejora la retención de talento entre otros.

Expone que diversas empresas han tenido éxito al recibir “empleados boomerang" como Amazon, Google y Microsoft, las cuales han establecido programas que permiten a los exempleados regresar con facilidad, capitalizando su experiencia previa y aprovechando los aprendizajes adquiridos en otras empresas.

Otro de los factores principales por los cuales las empresas contratan a extrabajadores es por la falta de talento calificado que se tiene en diferentes sectores.

De acuerdo con la Encuesta de Escasez de talento elaborado por ManpowerGroup, el 70% de las empresas reporta dificultades para cubrir puestos vacantes debido a la falta de perfiles adecuados.

Se necesita tener claro el propósito profesional

Es clave que cualquier colaborador que busque regresar a una empresa tenga claro el propósito profesional y la dirección hacia dónde quiere llevar su carrera.

“Es recomendable que las personas tengan un propósito profesional y de vida, en la medida que puedan entender hacia dónde quieren ir en el futuro podrán ir tomando las decisiones de mantenerse, moverse y querer regresar a un empleo”, indica Manuel González.

Agrega que otro punto a considerar es si el retorno está influido por un contexto complicado en la vida profesional, “que no permita que las empresas se aprovechen de él y le den condiciones que no son acordes a su función y competencias”.

En tanto, Antonio López recomienda a los trabajadores contar con un análisis de la parte emocional para entender que “si lo que estamos extrañando es la estabilidad, el equipo o realmente los desafíos, responsabilidades y tareas. Y así cada uno tendrá que valorar la situación”.

“Otro consejo es investigar. Tal vez alguna de las razones que hizo que se fuera el trabajador ya fue arreglada en la organización y eso genera que regrese con más confianza al lugar donde estaba bien”, apunta.