Desaprender, habilidad clave frente a los cambios en el mercado laboral: Carmen Rodríguez Armenta

La flexibilidad cognitiva, es decir, desaprender lo ya conocido es unas de las habilidades que harán la diferencia para entrar, permanecer y crecer en un mercado laboral cambiante y se requerirán formatos para certificar las nuevas habilidades, de acuerdo con Carmen Rodríguez Armenta, directora del Ceneval.

“El conocimiento está cambiando constantemente. (...) lo que aprendiste en la escuela o el trabajo habrá que modificarlo. Nos va a pasar a todos (los trabajadores). Debe haber flexibilidad cognitiva, es importante para que podamos aprender y desaprender (...) tenemos que adecuarnos”, destaca en entrevista Rodríguez Armenta, titular del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

El 40% de las competencias básicas necesarias para desempeñar un trabajo se verán afectadas en los próximos cinco años, estima el Foro Económico Mundial (WEF por su siglas en inglés).

De ahí la necesidad de que las personas trabajadoras, desde los jóvenes que ingresan al mercado laboral como los que ya están en él, ejerciten el desaprender y adquieran nuevas habilidades y conocimientos.

Rodríguez Armenta destaca que los empleadores demandan no sólo habilidades técnicas sino que dan especial importancia a las habilidades humanas para colaborar en un entorno donde se utilizan las herramientas de IA.

Entre las que enumera se encuentran: pensamiento crítico y creativo, idiomas, comunicación efectiva, responsabilidad social, negociación, toma de decisiones, resolución de problemas.

“Pensamiento crítico, personas que sepan tomar decisiones, creativas, pensar fuera de la caja, son algunas de las habilidades que están pidiendo los empleadores”, agrega.

Ante este panorama, surge la necesidad de contar con el aval que garantice a las personas y a los empleadores el poseer una habilidad o conocimiento nuevo.

“Ahora que requerimos el aprendizaje a lo largo de toda la vida, necesitamos también alguien que nos avale y que nos certifique (...) que tienes estas habilidades que se requieren, para que tú lo demuestres y lo desarrolles”, añade Carmen Rodríguez Armenta.

Ante ese panorama, las microcredenciales son una herramienta alternativa para evaluar y avalar que una persona cuenta con una habilidad en específico, ya sea técnica o blanda. Ceneval ha incorporado a su oferta de acreditaciones las microcredencialaes, menciona Rodríguez Armenta.

“En Ceneval generalmente lo que teníamos eran los exámenes de egreso y de diagnóstico al ingreso y ahora tenemos una nueva columna que son las microcredenciales”, comparte.

A partir de 2025, el organismo de evaluación educativa presentó Ceneval Certifica, un programa que ofrece la posibilidad de obtener microcredenciales e insignias sobre saberes y habilidades específicas en un lapso corto y respaldadas por el Ceneval y universidades participantes.

La titular del Ceneval explica que después del proceso formativo avalado por una universidad el organismo ofrece programas cortos para adquirir habilidades y la certificación.

Destaca la forma en que se evalúan estas habilidades ya que se utilizan estudios de caso en los que los aspirantes deben poner en práctica sus capacidades y conocimientos para resolverlos.

Los resultados son avalados por grupos técnicos del sector al que pertenece la habilidad a evaluar y en caso de aprobar la evaluación, el Ceneval otorgará la microcredencial correspondiente con el respaldo de una universidad.

Las microcredenciales tienen la peculiaridad de permitir proporcionar y evaluar una habilidad en un periodo corto de tiempo, lo que agiliza la capacitación a un ritmo más cercano al de los cambios y necesidades del mercado laboral.

“Es muy importante que estas certificaciones son temporales. Tienes esta capacidad de aquí a 3 años, pero uno no sabe si en 3 años ya tengas otra otra habilidad que se requiera. Esta es la parte interesante que tienen”, considera Rodríguez Armenta.

Actualmente, Ceneval Certifica cuenta con 17 microcredenciales que se dividen en cinco campos temáticos: habilidades transversales, inglés, turismo y hospitalidad, STEM y ética y valores.

Además de las microcredenciales, el Ceneval ofrece cursos certificados por el organismo llamados insignias.

“Tenemos microcredenciales y tenemos insignias digitales. Las primeras tienen un aval con una universidad y las insignias digitales no. Las insignias digitales es Ceneval avalando un curso” explica la directora del Ceneval.

Rodríguez Armenta considera que las microcredenciales son un paso “muy importante” para que el talento se actualice permanentemente.