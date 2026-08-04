Spotify logra hito histórico del streaming de audio: supera los 300 millones de suscriptores Premium

La plataforma de música por streaming Spotify ha superado los 300 millones de usuarios suscritos a su versión Premium, un hito que ningún otro servicio de audio había logrado hasta ahora, lo que se suma a un crecimiento del 12% en los usuarios activos mensuales.

En comunicado publicado en su web, la plataforma de música ha compartido los datos económicos relacionados con el segundo trimestre del año, donde ha logrado un crecimiento de ingresos acelerado y un margen bruto que "alcanzó un récord histórico".

En este sentido, más allá de su crecimiento económico, Spotify ha puesto el foco en los usuarios suscritos a su servicio Premium, donde ha superado la barrera de los 300 millones de suscriptores, algo que no se había logrado en este tipo de plataformas y que representa un crecimiento interanual del 9 por ciento.

"Tenemos una escala que pocas compañías en la historia han alcanzado, un negocio de gran salud y en constante crecimiento, y oportunidades que solo nosotros estamos posicionados para aprovechar", declara el Co-CEO de Spotify, Alex Norström, en los resultados publicados por la plataforma.

Siguiendo esta línea, Spotify también ha alcanzado los 777 millones de usuarios activos mensuales (MAU, por sus siglas en inglés) durante este periodo, con un crecimiento interanual del 12 por ciento.

En cuanto a los ingresos, ha obtenido 4,800 millones de euros de ingresos totales (un 14% más interanual), con un margen bruto del 33.4% y un beneficio operativo de 655 millones de euros.

Spotify ha aprovechado la ocasión para recordar algunas de las funciones que están empezando a desplegarse, como los 'Personal Podcasts', 'Talk to Spotify' para chatear con la app y buscar datos o pedir música, la expansión a cuatro nuevos idiomas del DJ de Spotify, el modo 'Running' y Studio by Spotify Labs, como una 'app' de escritorio independiente en "research preview" que entiende los gustos del usuario.

Otras experiencias que ya se han lanzado son los más de 650 artículos en inglés dentro de la cuota de audiolibros Premium y 'Reserved by Spotify' para la venta anticipada de entradas para los fans top (disponible por el momento solo en Estados Unidos).