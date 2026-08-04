Bessent asegura que EU hará "todo lo que sea necesario" para apoyar a Japón a estabilizar el yen

El secretario ⁠del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el martes ⁠que el Gobierno del presidente Donald Trump hará "todo lo que sea necesario" para apoyar los esfuerzos de Japón por estabilizar su moneda.

"Haremos ⁠lo que sea necesario para ⁠apoyarles de una forma que beneficie a la economía y a los contribuyentes estadounidenses", declaró Bessent en una entrevista en la CNBC dos días después de confirmar que el Tesoro se sumó a las autoridades financieras japonesas en una intervención la semana pasada para apuntalar al yen.

Bessent señaló que la considerable subvaloración del yen podría desencadenar otros problemas económicos o devaluaciones competitivas de otras monedas, "lo cual no es saludable".

El jefe del Tesoro estadounidense no entró en detalles sobre los mecanismos de la participación estadounidense en la intervención conjunta del viernes con Japón.

Se mostró satisfecho de que el Gobierno japonés quiera recurrir a un mecanismo de respaldo de la Reserva Federal creado durante la pandemia de COVID-19 para los principales bancos centrales, conocido como FIMA, que permitiría al Banco de Japón obtener préstamos de hasta 60,000 millones de dólares para respaldar a su moneda.

"El mecanismo FIMA se ⁠creó en 2020, cuando el tamaño ⁠del mercado de bonos era ⁠mucho menor, por lo que creo que sería razonable que la Fed considerara ⁠ampliarlo", afirmó Bessent, añadiendo que su objetivo es "proteger la economía estadounidense y mantener cualquier volatilidad fuera del país".

En cuanto a las ventas de euros por parte de Washington para comprar yenes, Bessent señaló que mantenía un estrecho contacto con los socios europeos, incluidos los bancos centrales.

"Les aseguré que se trataba simplemente de una reasignación de nuestras reservas. ⁠Me parece que el euro está mucho más cerca de un precio de equilibrio", señaló Bessent.