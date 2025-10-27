3 claves sobre la reforma de transparencia salarial en vacantes que se impulsa en el Senado

La secrecía en las remuneraciones es uno de los factores que influyen en la brecha salarial de género, esa es una de las razones que motivan en el Senado una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para transparentar el rango salarial en las vacantes de empleo en México.

Las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre (PT), Martha Lucía Micher Camarena (Morena) y el legislador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC), son las que promueven la iniciativa que busca exigir que los empleadores transparenten el rango salarial de sus vacantes para asegurar la equidad salarial y la no discriminación.

La propuesta se centra en exponer las razones por las cuales es necesario erradicar la brecha y cómo transparentar el salario es una alternativa para lograrlo, pero para entenderlo mejor, aquí te dejamos 3 claves sobre la iniciativa para reformar la LFT:

Claves de la reforma de transparencia salarial del Senado

De acuerdo con Edenred, dentro de las condiciones económicas que más atraen al talento está el incluir en la oferta laboral el salario; lo cual, a decir de Buk, se vuelve un beneficio, ya que esto promueve una “sociedad más igualitaria y respetuosa de los derechos de los trabajadores”.

Incluir el sueldo en las vacantes ayuda a combatir la discriminación salarial, fomenta la equidad de género, mejora las negociaciones salariales de una forma justa, reduce la explotación laboral e impulsa la atracción de talento, añade Buk.

Considerando estas virtudes, las claves de la iniciativa se centran en lo siguiente: obligar a los reclutadores y empleadores a publicar los rangos salariales, prohibir preguntar al candidato sobre sus sueldos previos y reducir la brecha salarial por razones de género.

1. Nueva obligación para empleadores

La iniciativa propone modificar el artículo 83 de la LFT para establecer una nueva obligación directa al reclutador o empleador; se trata de fijar el rango de salario ofrecido en toda oferta o convocatoria para cubrir vacantes, dato que deberá difundirse por cualquier medio -ya sea interno o externo-.

Asimismo, la iniciativa propone que el rango salarial sea expresado de forma clara y obligatoria desde el inicio del proceso de reclutamiento, hasta la formalización del contrato para reducir el secretismo salarial y, por ende, la brecha salarial de género u otras discriminaciones.

2. Prohibir a reclutadores preguntar sobre el historial salarial

Si bien, la iniciativa no propone que en la Ley Federal del Trabajo se agregue de forma explícita la prohibición de los reclutadores a preguntar a los candidatos sobre los salarios que han percibido previamente, en el planteamiento marcan como referencia la Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia retributiva de la Unión Europea, que sirvió como inspiración para la elaboración de la propuesta.

La medida consiste en limitar que se indague sobre sueldos previos del candidato para así evitar discriminación, especialmente hacia las mujeres, que los legisladores expusieron, enfrentan una desventaja al negociar su salario y tienden a recibir ofertas más bajas respecto de los hombres.

Sobre ello, Fátima Masse, cofundadora de Noubi Advisors, comentó a El Economista, previo a la preparación de esta iniciativa sobre estudios que demuestran que “las mujeres tendemos a ser menos agresivas para negociar” un salario o incluso pedir un aumento, lo cual marca una “desventaja".

3. Reducción de la brecha salarial de género

Este es el punto crucial de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, combatir la persistente brecha salarial de género, y es que según cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el porcentaje de disparidad entre los ingresos de un hombre y una mujer alcanza el 15%, y uno de los factores que inciden es la falta de transparencia salarial.

De esta forma, las personas trabajadoras, especialmente las mujeres, pueden identificar posibles casos de discriminación salarial para ejercer sus derechos, mientras que los empleadores eliminan sesgos inconscientes.

En México, las “secrecías salariales” son una práctica común, dijo Paola Vázquez, coordinadora de Sociedad en el IMCO para un artículo de El Economista en referencia a que esto impide identificar brechas. “No sabes cuánto ganan tus pares o no sabes si se está incurriendo en un espacio de desigualdad”:

En ese contexto, apuntó que es necesario avanzar hacia la transparencia salarial al publicar las diferencias mediante un rango; “no estamos hablando de fulanita con un nombre”, sino de porcentaje por puesto.

Y aseguró que cuando existen tabuladores salariales, los trabajadores pueden identificar su ingreso y una “aproximación más directa de lo que ganan hombres y mujeres.

De aprobarse esta reforma, México dejaría atrás una cultura de secrecía salarial que solo ha perpetuado la desigualdad, pero más que una nueva obligación patronal, debe entenderse como un catalizador de equidad y eficiencia, así como de atracción y retención de talento.