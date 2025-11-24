Sheinbaum presentará su iniciativa de jornada de 40 horas antes de que concluya el año

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que antes de que concluya el año presentará su iniciativa de reforma constitucional para reducir en México la jornada laboral a 40 horas, y que la negociación para aumentar el salario mínimo en 2026 “va muy bien”.

“Pues queremos que se presente este año, pero quizá para aprobarla ya hasta la sesión del próximo, pero queremos que se haga público este año el acuerdo, respondió a la pregunta sobre cuándo presentará su propuesta ante el Congreso de la Unión”, dijo la primera mandataria en su habitual conferencia la “Mañanera del Pueblo”.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, explicó que todavía no presenta su iniciativa en la materia “porque hemos buscado que haya acuerdo entre el sector empresarial, los empresarios de México, los empleadores y las representaciones de los trabajadores”.

A pregunta específica sobre cómo va la negociación del aumento al salario mínimo en el país, respondió que “también va muy bien. Ya falta poco para poder presentar el aumento al salario mínimo, el porcentaje”.

Y aprovechó para responder a las críticas a su gobierno.

“Fíjense, tanto que han dicho de la Cuarta Transformación, que polariza y no sé qué tanto, todas las reformas constitucionales, todas, han sido por consenso. Todos los aumentos salariales, de salario mínimo, han sido por coseno. El (Paquete Contra la Inflación y la Carestía) Pacic, que recientemente firmamos, no es una imposición de precios a mercancías, sino es un acuerdo por consenso, voluntario, que se cumple”, dijo.

“El acuerdo de que no aumente el precio de la gasolina y tener un precio máximo no es por ley, por norma, sino es un acuerdo con todos los gasolineros”, aseguró Sheinbaum Pardo.

“Y ahora queremos que la reforma de las 40 horas, que lo estamos planteando paulatino, y también el aumento al salario mínimo para el 2026, pues siga siendo por consenso”, afirmó.

E insistió: “La reforma al outsourcing fue por consenso, la reforma de las pensiones fue por consenso. Entonces, ayuda mucho eso a que se avance y en este caso pues también Marath (Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social) nos está ayudando a poder conciliar con todos los sectores”.

rolando.ramos@eleconomista.mx