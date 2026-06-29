Vinos y cervezas Pride 2026: etiquetas que celebran y apoyan a la comunidad LGBTQ+

Cada junio y sobre todo a finales de mes se celebra el Mes del Orgullo que es un motivo para lanzar bebidas alusivas que no sólo se pintan de arcoíris, sino que apoyan causas, sensibilizan o visibilizan un movimiento que sigue en crecimiento.

Con esa misma diversidad que tiene la comunidad LGBTQ+ es la selección de bebidas en el mercado mexicano abarca diferentes estilos, sabores y perfiles.

LenchIPA por ejemplo es una cerveza que en esta edición se elabora bajo el estilo New Zealand IPA (con lúpulos de este país) y es una bebida que surge en 2023 por un grupo de mujeres cerveceras, miembros de la comunidad y del Colectivo Libres y Diverses.

Han pasado de una New England IPA y una Red IPA, que fue la original, a esta nueva versión que se lanzará el sábado 27 de junio y cuya disponibilidad durará 1 mes aproximadamente.

Cerveza Freepik

Sirena Pride es un vino mezcla de Malbec con Cabernet Sauvignon elaborado en el valle de San Antonio de las Minas, Baja California por Orígenes y Terruños. Una etiqueta que ya lleva varios años en el mercado con la intención de mandar un mensaje de comprensión e inclusión. Sus 24 meses en barrica la hacen una etiqueta que puedes guardar por varios años.

En envase de lata, La Disruptiva Inclusión es un vino que viene en dos presentaciones para este año, ambos productos están bajo la supervisión de las winemaker mexicanas Claudia Horta y su hija.

VinoFoto: Cortesía

Una de las opciones es un pet-nat (espumoso) elaborado en España bajo el método ancestral típico de este país donde la burbuja se forma en una segunda fermentación, presentado en lata de 250 ml. La otra es una lata de 236 ml con un refrescante Sauvignon Blanc del Valle de Guadalupe en Baja California que se denomina frizzante ancestral por tener una burbuja fina y ligera.

Adicionalmente, Brillemos es otra alternativa cervecera producida por Falling Piano Brewery bajo el estilo de Blonde Ale con glitter (brillantina). Su perfil a pan con notas cítricas y bajo amargor la hacen muy accesible al paladar. Igualmente es un producto que año con año se renueva en el mercado mexicano y apuesta por la visibilidad de la comunidad.