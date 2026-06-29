Disputas por titularidad de contratos colectivos y revisiones contractuales disparan litigios laborales: Inegi

La demanda por la titularidad de los contratos colectivos de trabajo fue el factor que impulsó el incremento en los litigios de carácter colectivo durante 2025, al concentrar el 56.7% de los casos registrados ante la jurisdicción local, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su reporte sobre Relaciones Laborales.

Este comportamiento se reflejó de igual forma en los emplazamientos a huelga, donde las solicitudes de revisión contractual superaron a las demandas estrictamente salariales; el 37.8% de los 1,496 emplazamientos iniciados por las organizaciones sindicales tuvo como origen la revisión integral de las condiciones del contrato colectivo de trabajo, mientras que el ajuste directo a los tabuladores por revisión salarial representó el 15.2% de los expedientes.

El restante de los casos se distribuyó en causales secundarias como el otorgamiento de firmas de contratos o violaciones contractuales diversas.

En el desglose geográfico de este dinamismo, el comportamiento de las revisiones y firmas de convenios mostró una concentración en regiones con alta densidad industrial como es el caso de Nuevo León que lideró el volumen total de convenios de trabajo suscritos en el país con el 11.8%, lo que vincula la actividad de las negociaciones colectivas e individuales con las zonas de mayor atracción de manufactura.

Por su parte, Sonora registró la mayor intensidad en la formalización de estos acuerdos en proporción a su fuerza laboral, al reportar una tasa de 36.6 trabajadores bajo convenio por cada 1,000 personas ocupadas durante el periodo evaluado.

Este panorama de exigencias contractuales coincidió con un incremento del 9.9% en los conflictos individuales de trabajo, los cuales alcanzaron los 104,741 expedientes en las juntas y tribunales locales. El despido injustificado se mantuvo como el principal reclamo de los trabajadores al acaparar el 59.5% de los juicios iniciados, lo que indica que, a la par de las negociaciones sindicales por actualizar las condiciones colectivas, las controversias por la terminación de las relaciones laborales individuales continuaron presionando la carga operativa del sistema de justicia laboral.

A la par de estos indicadores, el mecanismo de conciliación prejudicial se consolidó como la principal vía de resolución antes de llegar a tribunales, registrando un total de 515,780 convenios de trabajo derivados de 481,838 expedientes de conciliación iniciados.

El retiro voluntario de los trabajadores se mantuvo como la principal causa de finalización de la relación laboral mediante este acuerdo con el 44.7% de las incidencias, seguido por el otorgamiento de indemnizaciones con el 36.2% y los esquemas de terminación de contrato con el 15.6 por ciento.

Por su parte, el desahogo de los juicios colectivos que llegaron a las instancias de resolución definitiva mostró que la caducidad fue el desenlace más recurrente al acaparar el 34.6% de las conclusiones de este tipo de expedientes. La emisión formal de sentencias y laudos representó la vía de término en el 17.3% de los conflictos, mientras que el desistimiento por acuerdo de las partes involucradas constituyó el 15.4% de los cierres estadísticos, completando la estructura jurídica que normó el balance de las relaciones de trabajo en el ámbito local.