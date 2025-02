Rayo brilla en Los Cabos: la coctelería mexicana grita vanguardia

La coctelería mexicana está viviendo una revolución. Bares como Rayo, ubicado en la Ciudad de México, están liderando este cambio, ganando reconocimiento internacional y demostrando que la mixología nacional tiene un lugar privilegiado en la escena global. Ocupando el lugar 87 en la lista de The World’s 50 Best Bars y el puesto 5 entre los mejores bares de Norteamérica, Rayo no solo ha puesto en alto el nombre de México, sino que está transformado la manera en que se perciben los destilados y cocteles mexicanos en la hotelería de lujo, como lo demostraron en su último "take over" en Zadún, a Ritz-Carlton Reserve.

El origen de un relámpago

Bajo el dinamismo de la colonia Roma, entre edificios históricos y propuestas modernas, Rayo se destaca por su capacidad de contar historias en cada coctel. El nombre "Rayo" tiene sus raíces en una leyenda prehispánica que relata cómo un rayo divino cayó sobre un agave, creando el primer elíxir de los dioses. Esta mítica narración no solo inspira el nombre del bar, sino que se refleja en su diseño y en la filosofía detrás de cada bebida.

Alan y Miguel Bolaños de Rayo en ZadúnCortesía

Detrás de este éxito está el talento de su equipo entre ellos Miguel Bolaños, beverage manager y Alan, cuya visión ha sido fundamental para convertir a Rayo en un referente de la coctelería.

El Viaje de Rayo a Los Cabos

Su reciente "take over" en Zadún, a Ritz-Carlton Reserve, en San José del Cabo, fue una declaración contundente de esta nueva etapa para la coctelería. Los espacios de Equis y Candil se convirtieron en los escenarios perfectos para que Miguel Bolaños y Alan, presentaran una selección de cocteles, algunos nuevos dentro de la carta de Rayo, que fusionan tradición e innovación. Este evento no solo resaltó ingredientes autóctonos y técnicas contemporáneas, sino que demostró que la coctelería puede ser tan influyente y sofisticada como cualquier cocina de autor.

Rayo x ZadúnCortesía

Rayo nació con la visión de revalorizar los destilados mexicanos y la tradición coctelera del país, combinando sabores locales con técnicas modernas, y justo eso fue lo que Miguel Bolaños y Alan llevaron esta esencia a otro nivel en el "take over" en Zadún, ofreciendo una selección de cocteles que reflejan la diversidad y riqueza de la mixología mexicana.

Cocteles nuevos e insignia #4: Dewar’s, Bacardí 8, Milk Punch, Yuzu y Matcha logran un equilibrio entre profundidad y frescura. Puntas y Colas: Mezcal joven y Sotol combinados con Super Juice y Yuzu, realzados por bitters de apio. Super Rayo Sour: Bacardí 8, Patrón Reposado, mandarina, papaya y limón crean un coctel vibrante y refrescante. Bell Pepper Negroni: Juerta, Cynar, licor de pimiento y Giffard Apricot redefinen el clásico Negroni con un toque vegetal. Pox: Patrón Añejo y Pox con Milk Punch y Vermouth, para una experiencia compleja y aterciopelada.

​#10: Mezcal, Raicilla y Snub de Yaca con una solución cítrica, creando un coctel audaz. Gallito: Patrón Silver, Bacardí 8 y Campari fusionados con óleo tropical. El Viejo y El Mar (by Fónico): Bacardí 8, jarabe de té de chocolate, Prosecco y Angostura evocan la melancolía del clásico literario. Damasco (by Fónico): Bombay London Dry, Aperol, lavado de durazno y agua tónica ofrecen un final refrescante.

Alan de RayoCortesía

La coctelería como protagonista global

En la última década, los bares han dejado de ser simples extensiones de los restaurantes para convertirse en destinos por derecho propio. La coctelería se ha posicionado como una disciplina que mezcla creatividad, ciencia y arte, conquistando escenarios internacionales. Tendencias como la revalorización de destilados artesanales, el uso de ingredientes locales y la sostenibilidad están llevando la coctelería a un nuevo nivel. Expertos predicen que la coctelería será la gran tendencia de 2025, consolidando su lugar en la alta gastronomía y la hospitalidad de lujo.

Próximo take over: Aruba, llega a Zadún desde Tijuana, Baja California el 14 y 15 de febrero.