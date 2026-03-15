Premios Oscar 2026: estás han sido las ganadoras a mejor película en los últimos 10 años

Este domingo 15 de marzo se realizará la 98.ª edición de los Premios Óscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en el Teatro Dolby en el Ovation Hollywood, Los Angeles, California, para reconocer a lo mejor de la cinematografía que nos dejó el año pasado.

El cómico y leyenda del late night estadounidense, Conan O'Brien, estará nuevamente a cargo de la ceremonia en la gala que tendrá presentaciones musicales de 'Las guerreras K-Pop' y 'Los pecadores', aunque sin duda, lo que más esperamos conocer es cuál cinta tendrá el premio como Mejor Película.

La categoría de Mejor Película en los Premios Óscar es la más contemplada de la ceremonia, ya que reconoce el conjunto del arte cinematográfico: producción, dirección, actuación, guion y montaje.

Ganadoras a Mejor Película en la última década

En los últimos 10 años hemos visto una mezcla de dramas sociales, biográficos, historias originales y producciones internacionales que han marcado la cinematografía mundial. A continuación, un recorrido por las ganadoras de la principal estatuilla de la Academia de Hollywood:

2015 : B irdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)

Comedia dramática de Alejandro González Iñárritu que sorprendió por su estilo cinematográfico y su sátira al mundo del espectáculo.

2016 : En primera plana ( Spotlight )

Una investigación periodística real que sacó a la luz casos de abuso en la Iglesia católica. Su enfoque periodístico la llevó a ser reconocida por la Academia.

2017 : Luz de luna ( Moonlight )

Drama íntimo sobre identidad, familia y comunidad, que además ganó notoriedad por el famoso error de anuncio de ganador en la ceremonia.

2018 : La forma del agua ( The Shape of Water )

Una fábula romántica dirigida por Guillermo del Toro que mezcla fantasía con crítica social en plena Guerra Fría.

2019 : Green Book. Una amistad sin fronteras

Historia basada en hechos reales sobre la relación entre un pianista afroamericano y su chofer italo‑americano en pleno racismo de los años sesenta.

2020 : Parásitos

Thriller surcoreano dirigido por Bong Joon‑ho hizo historia como la primera película en lengua no inglesa ganadora de Mejor Película y amplió el reconocimiento internacional del cine asiático.

2021 : Nomadland

Retrato de una mujer adulta que recorre el oeste de Estados Unidos tras la crisis económica; destacada por su sensibilidad y realismo.

2022 : CODA: Señales del corazón

Comedia dramática sobre una hija joven oyente en una familia sorda que persigue su sueño de cantar.

2023 : Todo e n todas partes , al m is mo tiempo ( Everything Everywhere All at Once)

Una de las películas más originales de los últimos años al mezclar comedia, ciencia ficción y un drama familiar, donde una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los peligros del multiverso y salvar su mundo.

2024 : Oppenheimer

Biopic sobre J. Robert Oppenheimer y el desarrollo del Proyecto Manhattan, cuyo objetivo consiste en fabricar la primera bomba atómica.

2025 : Anora

Una estríper americana de ascendencia rusa se casa con el hijo de un oligarca ruso que estudia en Nueva York, pero tendrán dificultades para estar juntos.