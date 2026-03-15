Cruz Azul mantiene el mando y Toluca le sigue como escolta en el Clausura mexicano

El Cruz Azul recuperó el liderato del fútbol mexicano a pesar de empatar 2-2 con los Pumas, el sábado en la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en una fecha en la que el Toluca quedó como escolta tras igualar 1-1 con el Atlas.

La Máquina del Cruz Azul llegó a 26 puntos, mientras que Pumas alcanzó 20 unidades para mantenerse en el quinto lugar de la tabla.

En su visita al Estadio Olímpico Universitario, el equipo celeste tomó ventaja con goles del argentino Nicolás Ibáñez (35') y de Carlos Rodríguez (42').

Los universitarios reaccionaron en la segunda mitad con anotaciones del brasileño Juninho (61') y un autogol del colombiano Willer Ditta (77'), resultado que selló el empate final.

Los Pumas terminaron el partido con 10 jugadores tras la expulsión del brasileño Nathan Silva (68').

“Estoy caliente porque el partido termina siendo determinado por una acción que no entiendo y me desconcierta”, se quejó Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul, al considerar que el penal que derivó en el primer gol de Pumas no debió marcarse.

El técnico argentino también reconoció el nivel del rival.

“Pumas es un equipo súper duro, competitivo todo el tiempo, con una línea de juego muy definida”, añadió.

Toluca empata con Atlas y queda como escolta

En el Estadio Nemesio Diez, el Toluca llegó a 25 puntos y tuvo momentáneamente el liderato tras empatar 1-1 con el Atlas, que se ubica en el sexto lugar del Clausura 2026.

El entrenador argentino Antonio “Turco” Mohamed presentó un Toluca alternativo, con rotación de jugadores debido a la doble competencia entre la Liga MX y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los Diablos Rojos estuvieron cerca de quedarse con la victoria con un gol de Jesús Angulo (90'+2).

Sin embargo, Víctor Ríos (90'+5) igualó para los Zorros del Atlas, dirigidos por el argentino Diego Cocca, que llegaron a 17 puntos.

“El coraje que da es porque hicimos lo más difícil y después nos empataron”, comentó Antonio Mohamed.

“No fuimos capaces de defender el resultado y creo que el empate termina siendo justo”, agregó.

Chivas golea a Santos y se mantiene en la parte alta

En el Estadio Akron, el Guadalajara (Chivas) goleó 3-0 al Santos Laguna, que continúa como colista del torneo Clausura 2026.

El equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito se mantiene en el tercer lugar de la Liga MX con 24 puntos, además de tener un partido pendiente ante León.

“El equipo se ha vuelto más sólido y compacto en defensa, mantiene creatividad y hemos mejorado la contundencia”, explicó Gabriel Milito.

Los goles del triunfo rojiblanco fueron anotados por Armando “La Hormiga” González (12' y 31') y Ricardo Marín (90'+2).

Con su doblete, La Hormiga González, uno de los vigentes campeones de goleo, llegó a ocho anotaciones, colocándose segundo en la tabla de goleadores, a dos del líder brasileño João Pedro, del Atlético San Luis.

Atlético San Luis empata con Pachuca

En el Estadio Alfonso Lastras, João Pedro marcó el gol con el que el Atlético San Luis (12º) empató 1-1 con el Pachuca (4º).

El delantero brasileño anotó su décimo gol del torneo Clausura 2026 al minuto 41, adelantando al conjunto potosino.

El venezolano Salomón Rondón (90') rescató el empate para los Tuzos del Pachuca.

El Atlético San Luis, dirigido por el español Guillermo Abascal, suma 11 puntos, mientras que el Pachuca, conducido por el argentino Esteban Solari, llegó a 21 unidades.

Tijuana vuelve a ganar tras dos meses

Después de ocho jornadas y casi dos meses sin ganar, el Tijuana volvió al triunfo al golear 3-0 al León como visitante en el Estadio Nou Camp.

Con su segunda victoria en el Clausura 2026, el equipo dirigido por el uruguayo Sebastián “Loco” Abreu llegó a 12 puntos.

El León, que se ubica en el lugar 16 con 10 unidades, sufrió su sexta derrota del torneo, resultado que derivó en la renuncia del entrenador mexicano Ignacio Ambriz.

Los goles del triunfo de Xolos de Tijuana fueron anotados por Kevin Castañeda (5' y 45'+3) y Diego Abreu (20'), hijo del histórico delantero uruguayo Sebastián Abreu.