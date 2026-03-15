Llegaron los Óscar: "Una batalla tras otra" y "Pecadores" enfrentan último duelo

La alfombra roja y las cortinas doradas están desplegadas para el broche de oro de la temporada de premios de Hollywood. Los Premios Óscar 2026 se celebran este domingo con el último duelo entre "Una batalla tras otra" y "Pecadores", las favoritas a coronarse como mejor película del año.

La 98ª edición de los Óscar, conducida por el humorista Conan O'Brien, incluirá momentos electrizantes y emotivos, como la interpretación en vivo de la canción nominada de "Las guerreras K-pop", además de un homenaje al actor Robert Redford, fallecido el año pasado.

Y sobre todo, promete un desenlace impredecible.

"No sabremos quién va a ganar hasta que no se abra el último sobre", dijo a AFP Clayton Davis, especialista en premios de Variety.

Dirigida por Ryan Coogler, "Pecadores" llega al frente con 16 nominaciones, mientras que el retrato de Paul Thomas Anderson de un Estados Unidos contemporáneo, "Una batalla tras otra", le sigue con 13 candidaturas.

Davis sostuvo que ambas cintas, que han dominado la temporada de premios, matemáticamente tienen la oportunidad de convertirse en las películas más premiadas de la historia de los Óscar, para lo cual tendrían que superar el récord de 11 estatuillas, marca que comparten "Ben-Hur" (1959), "Titanic" (1997) y "El señor de los Anillos: El retorno del rey" (2003).

"Pecadores", que aborda el conflicto racial en Estados Unidos a través de una metáfora vampírica, también se beneficia de su éxito en taquilla, explicó Davis.

Sin embargo, los géneros que mezcla —terror y musical— no suelen ser los favoritos tradicionales de la Academia de Hollywood.

Algo similar ocurre con "Una batalla tras otra", que sigue la desesperación de un exrevolucionario cuyo pasado regresa para pasarle factura, en un contexto marcado por tensiones entre supremacistas blancos, activistas e inmigrantes, y que además ha hecho campaña como comedia.

¿Quién ganará el Óscar a Mejor Dirección?

En la categoría de Mejor Dirección, la gran pregunta es si La Academia premiará a Paul Thomas Anderson, quien nunca ha ganado un Óscar pese a acumular 14 nominaciones, o si Ryan Coogler hará historia al convertirse en el primer director negro en ganar esta categoría.

"Si sigues las estadísticas, te diría que Paul Thomas Anderson ganará", dijo el columnista.

"Sin embargo, he hablado con muchos votantes (...) y el amor por Coogler no se puede negar".

Un votante anónimo comentó a AFP que ve la balanza inclinada a favor de Anderson.

"Ya es hora. Creo que la Academia honrará a Anderson", señaló, destacando su aclamada trayectoria.

"Esto no significa que Ryan Coogler no lo merezca de la misma manera".

Davis tampoco descarta un escenario en el que uno gane Mejor Dirección y el otro Mejor Película, algo poco frecuente pero cada vez más común en los Óscar.

Mejor película internacional: una de las categorías más cerradas

Otra batalla ajustada se dará en Mejor Película Internacional, donde la producción noruega "Valor sentimental", con nueve nominaciones, y la brasileña "El agente secreto", con cuatro, se perfilan como favoritas.

"Es la categoría más difícil de este año", afirmó Davis.

El analista destacó la creciente popularidad del actor Wagner Moura, protagonista del drama brasileño dirigido por Kleber Mendonça Filho, quien además está nominado a Mejor Actor.

A esto se suma que ambas películas también compiten en la categoría principal de Mejor Película, lo que aumenta la expectativa.

Actores favoritos para los Óscar 2026

En las categorías de actuación también hay pronósticos cerrados.

El único consenso entre especialistas parece ser el triunfo de Jessie Buckley como Mejor Actriz por su papel de madre en duelo en "Hamnet".

En la categoría de Mejor Actor, Michael B. Jordan ganó impulso gracias a su doble papel en "Pecadores", especialmente después de superar al favorito Timothée Chalamet en los Premios del Sindicato de Actores.

Sin embargo, Davis advierte que Chalamet sigue siendo un contendiente fuerte, tras su actuación en "Marty Supremo", aunque durante la campaña levantó polémica por comentarios que menospreciaban la ópera y el ballet.

En Mejor Actriz de Reparto, la competencia está muy cerrada entre:

Teyana Taylor, por "Una batalla tras otra"

Amy Madigan, por "La hora de la desaparición"

Davis también considera como fuerte candidata a Wunmi Mosaku, por su actuación en "Pecadores".

Entre los nominados a Mejor Actor de Reparto, el favorito parece ser Sean Penn, quien interpreta a un rígido militar villano en "Una batalla tras otra".

No obstante, su ausencia en varias ceremonias de premios durante la temporada podría haber afectado sus posibilidades, lo que abre la puerta a otros contendientes como:

Stellan Skarsgård, por "Valor sentimental"

Delroy Lindo, por "Pecadores"

La 98ª edición de los Premios Óscar comenzará a las 16:00 horas en Los Ángeles (23:00 GMT) desde el Teatro Dolby de Hollywood.