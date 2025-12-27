3 jugos para desintoxicar después de las fiestas decembrinas (recetas fáciles)

Las fiestas decembrinas son excesivas por naturaleza. En pocos días se condensa un año entero de antojos: pavo relleno, bacalao a la vizcaína, romeritos, sidra, galletas, ponche. La abundancia se festeja, pero también pasa factura. Entre el 26 de diciembre y la primera semana de enero se despierta la necesidad visceral de algo ligero, ácido, verde, que limpie y despeje. En el imaginario colectivo mexicano, “detox” significa eso: un respiro gastronómico.

Desde la perspectiva fisiológica, el cuerpo ya desintoxica solo. Pero los jugos tienen un rol emocional y práctico: hidratan, suavizan el apetito y permiten escuchar al organismo después del ruido culinario. Son una tregua. Una pausa líquida antes de volver a la cocina caliente.

Como ocurre con la comida, no existe un jugo universal. Cada propuesta responde a un estado físico distinto: hinchazón, pesadez, necesidad de energía o deseo de calmar.

Jugo verde clásico para reiniciar Ingredientes (1 porción): – 1 taza de espinaca – ½ pepino – 1 tallo de apio – ½ manzana verde – Jugo de ½ limón – 1 trozo de jengibre fresco (1 cm) – ½ taza de agua fría o hielo Preparación: Licuar todo hasta obtener un líquido suave. Consumir por la mañana, idealmente en ayunas. Por qué funciona: hidrata, aporta fibra soluble y vitaminas; despierta el paladar sin exigir digestión pesada.

Jugo cítrico-jengibre para energía Ingredientes (1 porción): – Jugo de 2 toronjas – 1 naranja – 1 cucharadita de jengibre rallado – ¼ taza de agua mineral – 1 cucharadita de miel (opcional) Preparación: Exprimir cítricos, mezclar con jengibre y agua mineral. Beber frío. Sensación gastronómica: recuerda un spritz sin alcohol; corta la pesadez y estimula el metabolismo matutino.

Jugo de betabel anticansancio Ingredientes (1–2 porciones): – 1 betabel pelado y picado – 1 zanahoria – 1 manzana roja – Gotas de limón – Agua al gusto Preparación: Licuar todo y ajustar con agua. Servir con hielo. Uso sugerido: perfecto para elevar energía y color el 27 o 28, cuando el cuerpo aún asimila la cena.

¿Realmente “desintoxican”?

No existe un jugo que borre una cena navideña. Lo que sí existe es una forma de cocinar el descanso: elegir líquidos frescos, bajar las revoluciones, escuchar el cuerpo. En enero —cuando se cierra el año emocional y gastronómico— estas mezclas son más ritual que cura.