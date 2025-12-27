Buscar
3 jugos para desintoxicar después de las fiestas decembrinas (recetas fáciles)

image

Tras cenas abundantes, recalentados y dulces navideños, los jugos se convierten en una pausa líquida para aliviar el cuerpo y reiniciar el paladar.  

Miriam Lira

Las fiestas decembrinas son excesivas por naturaleza. En pocos días se condensa un año entero de antojos: pavo relleno, bacalao a la vizcaína, romeritos, sidra, galletas, ponche. La abundancia se festeja, pero también pasa factura. Entre el 26 de diciembre y la primera semana de enero se despierta la necesidad visceral de algo ligero, ácido, verde, que limpie y despeje. En el imaginario colectivo mexicano, “detox” significa eso: un respiro gastronómico.

Desde la perspectiva fisiológica, el cuerpo ya desintoxica solo. Pero los jugos tienen un rol emocional y práctico: hidratan, suavizan el apetito y permiten escuchar al organismo después del ruido culinario. Son una tregua. Una pausa líquida antes de volver a la cocina caliente.

Como ocurre con la comida, no existe un jugo universal. Cada propuesta responde a un estado físico distinto: hinchazón, pesadez, necesidad de energía o deseo de calmar.

Jugo verde clásico para reiniciar

Ingredientes (1 porción):

– 1 taza de espinaca

– ½ pepino

– 1 tallo de apio

– ½ manzana verde

– Jugo de ½ limón

– 1 trozo de jengibre fresco (1 cm)

– ½ taza de agua fría o hielo

Preparación:

Licuar todo hasta obtener un líquido suave. Consumir por la mañana, idealmente en ayunas.

Por qué funciona: hidrata, aporta fibra soluble y vitaminas; despierta el paladar sin exigir digestión pesada.

Jugo cítrico-jengibre para energía

Ingredientes (1 porción):

– Jugo de 2 toronjas

– 1 naranja

– 1 cucharadita de jengibre rallado

– ¼ taza de agua mineral

– 1 cucharadita de miel (opcional)

Preparación:

Exprimir cítricos, mezclar con jengibre y agua mineral. Beber frío.

Sensación gastronómica: recuerda un spritz sin alcohol; corta la pesadez y estimula el metabolismo matutino.

¿Realmente “desintoxican”?

No existe un jugo que borre una cena navideña. Lo que sí existe es una forma de cocinar el descanso: elegir líquidos frescos, bajar las revoluciones, escuchar el cuerpo. En enero —cuando se cierra el año emocional y gastronómico— estas mezclas son más ritual que cura.  

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

