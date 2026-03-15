Revisión del T-MEC: Claves sobre el inicio de las pláticas preparatorias entre México y EU

A partir de este lunes 16 de marzo México y Estados Unidos iniciarán la primera ronda de pláticas preparatorias para la revisión conjunta del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) correspondiente a este 2026.

Fue el jueves 5 de marzo cuando el secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubon informó que junto a Jamieson Greer, quien dirige la Representación Comercial de los Estados Unidos, se acordó la primera fecha oficial para una primera ronda bilateral de conversaciones con miras a la revisión del T-MEC.

De inmediato las reacciones en el sector económico no se hicieron esperar y a lo largo de la segunda semana de marzo tanto el Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum como empresarios mexicanos han expresado su beneplácito sobre este primer encuentro, así como reiterado sus preocupaciones e intereses.

En este tenor, el Gobierno de México tiene claro que con EU debe lograrse una relación que se finque sin aranceles unilaterales, sin cambios constantes y con perspectiva de largo plazo.

A lo largo de 2025, México ha sostenido consultas con al menos 30 sectores productivos , escuchando lo que les preocupa, pero también sus propuestas y entre estos temas destaca la exigencia de que EU quite los aranceles vigentes, se revise el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y se establezcan reglas de origen flexibles.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en la semana que el Gobierno mexicano llegará a la revisión del T-MEC con la prioridad de eliminar aranceles impuestos a productos que cumplen con las reglas de origen establecidas en el tratado Asimismo, indicó que Estados Unidos ha insistido en dos temas principales dentro de las discusiones:

El cumplimiento de las reglas de origen.

El fortalecimiento de las cadenas de suministro en América del Norte.

Por la parte de México, especialistas en materia económica sostienen que el país tiene 12 temas de preocupación sobre lo que considera violaciones o interpretaciones erróneas del T-MEC, por lo que estas deberán ser atendidas en el proceso de las pláticas formales con EU.

Temas importantes que comenzarán a abordarse

Uno de los temas principales que se discutirán en la primera ronda de negociaciones con Estados Unidos es la renovación definitiva de aranceles a la importación de acero provenientes de países asiáticos.

Los precios de energéticos y su impacto en la inflación, toda vez que los conflictos geopolíticos están acelerando la conformación de bloques económicos regionales.

Posible endurecimiento de las reglas de origen, en especial en la industria automotriz, acero y aeronáutico.

La electrónica y las cadenas vinculadas a los semiconductores figuran como sectores estratégicos para elevar la resiliencia regional, reducir vulnerabilidades externas y aumentar el valor agregado que hoy se genera dentro del bloque.

La creación del Certificado Laboral para la Agroexportación, debido a las preocupaciones sobre la producción mexicana de aguacate y frutos rojos por la deforestación.

Estos retos se indicaron como parte del diagnóstico de la presidenta en una iniciativa presentada el jueves al Senado de la República.

Revisión del T-MEC con Canadá

En el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), especialistas y autoridades laborales advirtieron que cualquier intento de modificar el mecanismo laboral del acuerdo deberá partir de un principio básico: terminar con la asimetría en su aplicación entre los tres países.

Los gobiernos de México y Canadá ⁠iniciarán en ⁠mayo conversaciones bilaterales sobre la revisión del tratado comercial de Norteamérica.

Autoridades de México y ⁠Canadá refrendaron el jueves pasado su interés en mantener la trilateralidad del tratado, al tiempo que anunciaron una misión comercial de empresarios mexicanos a tres ciudades canadienses en mayo.