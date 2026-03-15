AMLO reaparece, convoca a donaciones para ayudar a Cuba

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la solidaridad con el pueblo cubano ante la crisis que enfrenta la isla y convocó a realizar donaciones para enviar ayuda humanitaria, lo que generó reacciones de agradecimiento por parte de autoridades del país caribeño.

A través de redes sociales, la noche del sábado 14 de diciembre, el exmandatario señaló que, aunque se encuentra retirado de la vida pública, le preocupa la situación que atraviesa la isla.

“Me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, escribió.

En su mensaje recordó la postura del expresidente Lázaro Cárdenas durante la invasión de Bay of Pigs Invasion en 1961, cuando afirmó que México no podía ser indiferente ante la lucha del pueblo cubano. “No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”, citó.

Asimismo, invitó a realizar aportaciones económicas a una cuenta bancaria de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta —según explicó— por ciudadanos, escritores y periodistas, con el objetivo de adquirir alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para apoyar a la población cubana. “¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, agregó.

El pronunciamiento fue respondido, en primera instancia, por el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, quien agradeció el gesto del exmandatario y el respaldo de la sociedad mexicana.

“Gracias Presidente. El pueblo cubano que lo admira se siente acompañado por los hermanos y hermanas mexicanos que han confirmado que son dignos y justos frente al crimen que Estados Unidos comete contra Cuba”, escribió Martínez Enríquez en redes sociales.

Por su parte, el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, también respondió al mensaje del exjefe del Ejecutivo mexicano.

“Gracias, querido hermano. En nombre de Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano”, expresó, al tiempo que reconoció el apoyo brindado durante su administración para fortalecer la relación.

Según información difundida por el propio embajador cubano, recientemente arribó a La Habana un tercer cargamento transportado en buques de la Armada de México con alimentos, medicinas, productos de higiene y otros insumos de primera necesidad donados por el gobierno y la población mexicana.

El diplomático, indicó que México se ha convertido en el país que más apoyo ha enviado a Cuba durante la actual crisis energética y económica que enfrenta la isla, derivada —según autoridades cubanas— de las restricciones impuestas por Estados Unidos que limitan la llegada de combustibles y otros suministros.