Día Mundial del Consumidor: cuáles son tus derechos y qué hace Profeco para defenderlos en México

Cada 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una fecha dedicada a recordar que las personas que adquieren bienes y servicios también tienen derechos y que estos deben ser respetados por empresas, comercios y proveedores.

La efeméride fue instituida en 1983 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tiene su origen en un hecho histórico ocurrido dos décadas antes. El 15 de marzo de 1962, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, pronunció un discurso ante el Congreso en el que reconoció por primera vez al consumidor como un actor central en la economía y planteó la necesidad de garantizar su protección frente a prácticas abusivas del mercado.

Desde entonces, la fecha se utiliza a nivel global para promover el consumo informado, seguro y responsable, así como para exigir que los derechos de los consumidores sean respetados. Los derechos fundamentales del consumidor

A partir de aquel pronunciamiento y del desarrollo posterior de políticas públicas y marcos legales, se consolidaron una serie de derechos básicos del consumidor, que hoy forman parte de la base de la protección en distintos países.

Entre los principales se encuentran:

Derecho a la información: recibir datos oportunos, claros, completos y veraces sobre los productos o servicios.

Derecho a la educación: conocer los derechos como consumidor y cómo hacerlos valer.

Derecho a elegir: adquirir bienes o servicios sin presiones ni condicionamientos.

Derecho a la seguridad y calidad: que los productos cumplan con normas y estándares.

Derecho a no ser discriminado: acceder a bienes y servicios sin distinción de ningún tipo.

Derecho a la compensación: recibir reposición, reparación o devolución cuando un producto es defectuoso o de mala calidad.

Derecho a la protección: contar con instituciones que defiendan a los consumidores frente a abusos.

Cada año, el Día Mundial del Consumidor también suele centrarse en temas específicos, como la seguridad de los productos, la protección de datos personales o los retos del comercio digital.

La institución que protege a los consumidores en México

En México, la defensa de estos derechos está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), organismo creado a partir de la Ley Federal de Protección al Consumidor, promulgada en 1976.

La Profeco tiene entre sus funciones vigilar que los proveedores cumplan con la ley, atender quejas, realizar conciliaciones entre consumidores y empresas, así como emitir alertas y estudios que orienten las decisiones de compra.

Además, impulsa la educación del consumidor y supervisa que los productos y servicios ofrecidos en el mercado cumplan con estándares de información, seguridad, calidad y precios justos.

Operativos y acciones recientes de Profeco en 2026

Durante el primer trimestre de 2026, la Profeco ha desplegado diversos operativos y acciones de vigilancia para evitar abusos en el mercado.

Entre los más relevantes destacan:

Operativos especiales

Cuaresma y Semana Santa: iniciado el 18 de febrero y vigente hasta el 10 de abril, con revisiones en mercados de pescados y mariscos, agencias de viajes y aerolíneas. También se han difundido precios de referencia para productos como el filete de tilapia.

Día del Amor y la Amistad: del 13 al 15 de febrero se vigilaron hoteles, restaurantes y florerías para evitar cobros indebidos o propinas obligatorias.

Mundial FIFA 2026: desde el 16 de febrero se han monitoreado cerca de 10,000 productos relacionados con el torneo, con visitas a tiendas deportivas y hoteles en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Estudios de calidad

A través de la Revista del Consumidor, la dependencia ha publicado análisis sobre diversos productos, entre ellos yogur, guantes de látex, pastas dentales y cepillos eléctricos.

En marzo también se emitió una alerta sobre barras de chocolate que no deben consumirse por menores de edad y un estudio sobre seguros dirigidos a mujeres.

Alertas recientes

En semanas recientes también se han emitido llamados a consumidores para sumarse a una demanda colectiva contra Walmart, así como advertencias, en coordinación con Cofepris, sobre la venta ilegal de productos con tirzepatida, utilizados para bajar de peso.

Las autoridades y organizaciones de defensa del consumidor suelen aprovechar esta fecha para promover el consumo inteligente, incentivar la denuncia de abusos y reforzar la vigilancia del mercado.