Colapso de edificio en San Antonio Abad: qué se sabe del derrumbe que dejó tres trabajadores muertos

El colapso de un edificio en proceso de demolición en la avenida San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, dejó un saldo de tres trabajadores fallecidos y uno más lesionado, además de abrir una investigación para determinar las causas del accidente y posibles responsabilidades.

El incidente ocurrió mientras se realizaban trabajos de demolición en el inmueble ubicado en el número 124 de esta avenida, un edificio privado que había sido catalogado como de alto riesgo tras los daños que sufrió durante los sismos de 2017.

Cómo ocurrió el colapso del edificio en San Antonio Abad

De acuerdo con autoridades capitalinas, el derrumbe ocurrió cuando tres niveles de losas del edificio se vinieron abajo mientras se realizaban labores de demolición.

En ese momento varios trabajadores se encontraban dentro del inmueble y algunos quedaron atrapados entre los escombros.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, explicó que desde el primer momento se desplegó un operativo con brigadas de rescate, bomberos, paramédicos y binomios caninos para localizar a las personas atrapadas.

Como medida preventiva, alrededor de 57 personas fueron desalojadas de inmuebles cercanos mientras se realizaban las labores de búsqueda y rescate.

Tras más de 20 horas de trabajo continuo, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a un trabajador, quien fue trasladado al Hospital Rubén Leñero con lesiones pero fuera de peligro.

Sin embargo, tres trabajadores murieron tras quedar atrapados bajo los escombros.

Un edificio localizado en San Antonio Abad y Fernando Alva Ixtlilxóchitl fue acordonado tras caer pedazos de la fachada, sin embargo, las autoridades reportaron que no se registraba daño estructural. Foto EE: Eric Lugo

Quiénes fueron las víctimas del derrumbe

Autoridades capitalinas confirmaron que los tres trabajadores fallecidos tenían 40, 33 y 30 años, mientras que el trabajador rescatado con vida tiene 45 años.

Las familias de las víctimas, originarias de estados como Veracruz, Hidalgo y el Estado de México, fueron acompañadas por autoridades capitalinas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que brindó apoyo en trámites, hospedaje y asistencia durante el proceso posterior al accidente.

Un edificio dañado desde el sismo de 2017

El inmueble siniestrado había sido declarado estructuralmente riesgoso desde 2018, cuando el Instituto para la Seguridad de las Construcciones determinó que debía demolerse debido a los daños ocasionados por los sismos de 2017.

Posteriormente, los propietarios crearon el Fideicomiso 777 San Antonio Abad para gestionar el proceso de demolición y los trámites necesarios para intervenir el edificio.

Durante varios años el inmueble permaneció desocupado, ya que anteriormente había funcionado como edificio de oficinas.

Permisos y proceso de demolición

Tras el derrumbe del edificio ubicado en San Antonio Abad 124, en la colonia Tránsito, autoridades de la Ciudad de México aclararon cómo se llevó a cabo el proceso administrativo previo a la demolición del inmueble.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, el edificio había sido dictaminado como de alto riesgo estructural desde 2018, luego de que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones determinara que presentaba daños severos derivados de los sismos de 2017, por lo que debía ser demolido.

Ese mismo año, el Comité de Emergencias de Protección Civil notificó a los propietarios del predio sobre la necesidad de realizar la demolición para reducir riesgos a la población.

Posteriormente, los dueños constituyeron el Fideicomiso 777 San Antonio Abad, con el objetivo de gestionar el proceso y los trámites necesarios para la demolición del inmueble.

En 2025, los propietarios solicitaron a la Comisión para la Reconstrucción la aplicación de facilidades administrativas previstas en la Ley para la Reconstrucción de la Ciudad de México, las cuales buscan agilizar intervenciones en edificios dañados por los sismos.

Sin embargo, las autoridades capitalinas subrayaron que estas facilidades no sustituyen ni eliminan las obligaciones legales de los particulares, quienes deben cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad antes y durante una demolición.

Entre ellos se encuentran contar con un programa de demolición avalado por un Director Responsable de Obra, un programa de protección civil, medidas de protección para inmuebles colindantes y una póliza de responsabilidad civil por posibles daños a terceros.

Además, la normativa establece que las alcaldías son responsables de verificar que las obras o demoliciones cumplan con el Reglamento de Construcciones y las medidas de seguridad, por lo que tienen facultades para realizar inspecciones e incluso suspender trabajos si detectan riesgos.

Investigación en curso por el derrumbe

Tras el colapso del inmueble, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación para determinar las causas del derrumbe y deslindar responsabilidades entre los involucrados en la demolición.

Autoridades capitalinas reiteraron que se dará seguimiento al caso y que las familias de las víctimas recibirán acompañamiento y apoyo mientras se esclarecen los hechos.

Además, el Gobierno de la Ciudad de México informó que revisará los mecanismos de supervisión en obras de demolición para evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir.