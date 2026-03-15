Se espera que la Fed mantenga las tasas atenta a la guerra en Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente podría hacer que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) deje sin cambios las tasas de interés por más tiempo, debido a su impacto en los precios de la energía y la inflación, algo que va en contra de los deseos del presidente Donald Trump.

La Fed realizará el martes y miércoles su tradicional reunión de política monetaria, en la que se define el rumbo de las tasas de interés de referencia en Estados Unidos.

Tres recortes consecutivos de tasas, aplicados a finales del año pasado, las llevaron a ubicarse entre 3.50% y 3.75%, nivel en el que se han mantenido sin cambios desde entonces.

Incluso antes del estallido del conflicto —que comenzó el 28 de febrero— varios responsables de la Reserva Federal ya parecían inclinarse por mantener las tasas sin cambios durante algunos meses con el objetivo de contener la inflación.

Con una inflación de 2.8% en enero, “ya son cinco años” en los que el indicador se mantiene por encima del objetivo del 2%, recordó a AFP Diane Swonk, economista jefe de KPMG en Estados Unidos.

De acuerdo con Swonk, la Fed tiene menos margen de maniobra que otros bancos centrales frente a un eventual impacto inflacionario.

“A diferencia de otros países, que ya han alcanzado cierto grado de estabilidad de precios, nosotros llevamos cinco años sin estabilidad de precios”, explicó la economista.

Guerra y petróleo: riesgo de una escalada inflacionaria

Cada día adicional de conflicto prolonga el bloqueo de hidrocarburos en el Golfo, mientras los precios del petróleo se disparan y aumentan los costos de producción para las empresas.

En algunos momentos, la perspectiva de una nueva presión inflacionaria llevó a los inversionistas a revisar sus expectativas sobre las tasas de interés.

Antes del conflicto, el mercado anticipaba un recorte de tasas en junio o julio, pero ahora la expectativa se ha movido al menos hasta octubre, según la herramienta CME FedWatch, que monitorea las probabilidades de decisiones de la Reserva Federal.

Mientras tanto, Donald Trump continúa presionando a la Fed para que aplique una flexibilización monetaria “inmediata”, con el objetivo de abaratar el costo del crédito para los estadounidenses.

El mandatario ha prometido mejorar el poder adquisitivo de las familias, en un contexto en el que se acercan las elecciones del otoño en Estados Unidos. Fed ante el dilema: inflación o crecimiento

La Reserva Federal tiene un doble mandato: mantener la inflación cerca del 2% y garantizar el máximo nivel de empleo.

En términos generales, tasas de interés altas ayudan a enfriar los precios, mientras que tasas más bajas estimulan el crédito, la inversión y el empleo.

Sin embargo, si inflación y desempleo aumentan al mismo tiempo, el banco central enfrenta un escenario complejo en el que solo puede intentar limitar los daños económicos.

Los responsables de la política monetaria “están en una posición delicada”, explicó a AFP Nicole Cervi, economista de Wells Fargo.

“Deben escoger un bando”, señaló, al advertir que el contexto actual se asemeja a un “choque estanflacionario”, es decir, una combinación de inflación alta y crecimiento económico débil.

Dentro de la Reserva Federal, algunos responsables son considerados “halcones”, es decir, más enfocados en combatir la inflación, mientras que otros son conocidos como “palomas”, por su inclinación a proteger el crecimiento económico y el empleo.

Entre estos últimos se encuentran Stephen Miran y Christopher Waller, quienes en enero fueron los únicos en votar por un recorte de tasas, postura que podrían repetir en la próxima reunión.

A esto se suma un dato que generó preocupación en los mercados: en febrero se destruyeron más de 90,000 empleos en Estados Unidos.

No obstante, con una tasa de desempleo de 4.4%, el mercado laboral sigue mostrando relativa solidez.

Suspenso en la Fed: Powell se acerca al final de su mandato

Esta reunión también tiene un elemento político importante: será la penúltima reunión de política monetaria presidida por Jerome Powell, cuyo mandato al frente de la Reserva Federal concluye en mayo.

El presidente Donald Trump ha propuesto como sucesor al exgobernador de la Fed Kevin Warsh, aunque su proceso de confirmación permanece detenido en el Senado.

La mayoría republicana es mínima, y el senador Thom Tillis se ha negado a dar su apoyo mientras continúe un proceso judicial contra Powell, iniciado por una fiscal cercana a Trump.

Tillis considera que este proceso representa “un ataque a la independencia de la Reserva Federal”.

El presidente confía en que Kevin Warsh impulse tasas de interés más bajas.

Sin embargo, la guerra en Medio Oriente podría complicar ese escenario. Según Nicole Cervi, el impacto en los precios de la energía hará mucho más difícil convencer a los “halcones” de la Fed de bajar las tasas, incluso si las “palomas” presentan argumentos sólidos sobre el mercado laboral.