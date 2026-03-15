Nacho Ambriz renuncia a la dirección técnica del León

El entrenador mexicano Ignacio Ambriz renunció a la dirección técnica del Club León este sábado, después de la derrota 3-0 ante Tijuana en el Estadio Nou Camp, durante la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

“Esta noche, el profesor Ignacio Ambriz nos ha comunicado su decisión de no seguir al frente del equipo”, informó la dirigencia del León en un comunicado oficial.

Minutos antes, el propio Ignacio Ambriz había confirmado su decisión en conferencia de prensa, al anunciar el final de su segunda etapa como director técnico de La Fiera.

“No es calentura, simplemente son decisiones que se tienen que tomar”, explicó el estratega mexicano.

El técnico reconoció que los resultados no fueron los esperados durante esta etapa.

“Las cosas no salieron como yo hubiera querido y simplemente les digo gracias; hago más mal quedándome que dando este paso. Le deseo lo mejor a la institución”, expresó.

Segunda etapa complicada para Ignacio Ambriz en León

El propio entrenador calificó como “muy mala” su segunda gestión al frente del León.

Durante su primera etapa como técnico del equipo esmeralda (2018-2021), Ignacio Ambriz logró uno de los mayores éxitos recientes del club al conquistar el título del torneo Guard1anes 2020 (Apertura) de la Liga MX.

Sin embargo, su regreso al banquillo no logró repetir ese rendimiento.

León atraviesa mal momento en el Clausura 2026

Ignacio Ambriz, de 61 años, deja al León en el lugar 16 de la tabla del Clausura 2026, con 10 puntos tras once jornadas.

“Quiero pedirle una disculpa a la afición por este mal torneo”, afirmó el entrenador.

En su segunda etapa con el León, Ambriz dirigió 16 partidos de liga, con un balance de:

3 victorias

2 empates

11 derrotas

La renuncia se produce tras la goleada 3-0 del Tijuana, resultado que profundizó la crisis deportiva del equipo esmeralda en el Clausura 2026.