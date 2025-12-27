Cómo “sobrevivir” a la cena de Año Nuevo sin excesos: lo que recomiendan nutriólogas

Con la llegada de la cena de Año Nuevo, las mesas se llenan de platillos tradicionales, postres y bebidas que invitan a disfrutar… y a veces a excederse, pero nutriólogas de la UNAM y del Instituto Nacional de Perinatología coinciden en que es posible celebrar sin resaca, culpa ni kilos extras.

La especialista Otilia Perichart Perera, del Instituto Nacional de Perinatología, y la maestra Mariana Valdés Moreno, jefa de la carrera de Nutriología en la FES Zaragoza, compartieron recomendaciones clave para mantener el equilibrio durante estas fiestas sin dejar de gozar la velada.

Comer rico… y con balance

Perichart propone visualizar el plato en tres partes:

-50% frutas y verduras

-25% granos o cereales poco refinados como arroz, avena o amaranto

-25% proteínas, de preferencia leguminosas, pollo o pescado antes que carnes rojas

Valdés recuerda que mantener este equilibrio ayuda a evitar inflamación, colitis, gastritis y picos bruscos de glucosa o lípidos en sangre, efectos comunes tras las cenas abundantes.

Lo casero gana

Optar por preparaciones hechas en casa con ingredientes frescos reduce grasas, calorías y azúcares añadidos. Los empaquetados o precocidos suelen contener conservadores y altos niveles de sodio.

-Nada de llegar en ayunas

-Saltarse comidas para “guardar espacio” puede provocar:

-Hambre descontrolada y malas decisiones alimentarias

-Hipoglucemias reactivas

-Digestiones más pesadas

-Menor energía y concentración

Lo recomendable es comer ligero en el día para llegar con buen apetito, no con ansiedad.

Alcohol: sí, pero con medida

Las calorías del alcohol son vacías y se almacenan como grasa. Las expertas sugieren:

Compensar: por cada copa, la misma cantidad de agua

Evitar mezclar con refrescos o energéticas

Preferir agua mineral con limón

Si se busca un brindis especial sin alcohol, hay infusiones con hierbas o cocteles sin azúcar que también lucen festivos.

Postres y botanas inteligentes

Hacer el postre en casa y priorizar frutas puede marcar diferencia. Algunas ideas:

-Pay de manzana casero

-Bastones de jícama, pepino o zanahoria

-Chips horneados de betabel o camote

-Frutas en presentaciones llamativas

El objetivo: comer un poco de todo, en pequeñas porciones.

Que la ensalada no falte en la mesa

Las verduras y frutas frescas aportan fibra, vitaminas y ayudan a la digestión.

Propuestas:

-Ensaladas con hojas verdes o nopales

-Combinaciones con pera, mandarina, apio o zanahoria

-Evitar exceso de crema o mayonesa

Mantente hidratado y en movimiento

Además del agua, puede optarse por tés o aguas poco endulzadas. Se recomienda limitar el ponche a uno o dos vasos.

Bailar, jugar y convivir también cuentan como actividad física ligera y ayudan a que la comida no sea el único foco de la reunión.

Disfrutar es parte del plan

Las especialistas insisten en evitar extremos: ni prohibirse comer ni caer en el exceso. La clave está en escuchar el apetito, saborear la comida y recordar que la convivencia, los juegos y la música también forman parte del festejo.

Cuidar la alimentación en estas fechas no significa renunciar a lo que más nos gusta, sino hacerlo con conciencia para iniciar el Año Nuevo con bienestar.

Con información de UNAM Global.