Musk dice que el megaproyecto de Tesla para fabricar chips de IA se pondrá en marcha en siete días

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, afirmó el sábado que el proyecto Terafab, destinado a la fabricación de chips de inteligencia artificial, podría ponerse en marcha en siete días.

El empresario ya había adelantado el año pasado que Tesla probablemente tendría que construir “una gigantesca fábrica de chips de inteligencia artificial” para sostener el desarrollo tecnológico de la compañía.

La empresa trabaja actualmente en el diseño de su chip de inteligencia artificial de quinta generación (AI5), que será clave para impulsar sus planes de conducción autónoma.

Durante la reunión anual de accionistas de Tesla del año pasado, Musk detalló algunos de los posibles planes de fabricación de estos chips, fundamentales para el futuro de la empresa.

Tesla evalúa alianzas para fabricar chips de inteligencia artificial

Elon Musk también mencionó la posibilidad de colaborar con Intel en el desarrollo o fabricación de estos componentes.

“Quizá hagamos algo con Intel. No hemos firmado ningún acuerdo, pero probablemente valga la pena mantener conversaciones con Intel”, comentó el empresario.

Por ahora, Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para ofrecer más detalles sobre el proyecto Terafab.

Chips de IA para impulsar la conducción autónoma

Musk ya había revelado previamente detalles sobre el chip AI5, que se integrará en los sistemas de conducción autónoma de Tesla, incluido el software Full Self-Driving (FSD).

El empresario también reiteró que Tesla mantiene colaboraciones con fabricantes de semiconductores como la taiwanesa TSMC y la surcoreana Samsung.

Los chips de inteligencia artificial son fundamentales para el funcionamiento de los sistemas avanzados de conducción autónoma, ya que permiten procesar enormes cantidades de datos generados por sensores, cámaras y radares del vehículo.

Musk plantea construir una “terafábrica” de chips

Sin embargo, Musk advirtió que la producción actual de chips por parte de los proveedores podría no ser suficiente para satisfacer las necesidades tecnológicas de Tesla.

“Incluso si extrapolamos el mejor escenario posible de producción de chips por parte de nuestros proveedores, sigue sin ser suficiente”, dijo el empresario durante la junta general de accionistas de Tesla.

Ante ese panorama, Musk planteó la posibilidad de construir una “terafábrica” de Tesla, una instalación incluso más grande que las actuales gigafábricas de la compañía.

“Es como una gigafábrica, pero mucho más grande. No veo otra forma de alcanzar el volumen de chips que necesitamos”, afirmó.

“Por eso creo que probablemente tendremos que construir una fábrica de chips gigantesca. Hay que hacerlo”, concluyó.