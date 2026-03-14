Colombia tiene intención de rescindir contrato de oleoducto con Ecopetrol: PDVSA

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, dijo ⁠el sábado que la estatal venezolana PDVSA manifestó su intención de terminar un contrato con la colombiana Ecopetrol por condiciones comerciales que no permiten recuperar las inversiones necesarias para rehabilitar el gasoducto Antonio Ricaurte.

En una publicación ⁠en X, Palma afirmó asimismo que ⁠planea reunirse el lunes con el Gobierno de Estados Unidos para solicitar el levantamiento de sanciones y así retomar relaciones comerciales con Venezuela.

El anuncio se produce un día después de reuniones de alto nivel entre ambos países en Caracas, donde los funcionarios discutieron seguridad, sanciones estadounidenses y cooperación energética, incluyendo reparaciones del gasoducto.

Colombia anunció esta semana que acordó con Venezuela reactivar la cooperación energética con la sustitución de la tubería faltante de un gasoducto binacional a través del que Bogotá busca iniciar la importación de gas desde el vecino país.

El Gobierno de Colombia considera la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte como una de las opciones para reforzar el suministro de gas en los próximos años, en medio del aumento de la demanda energética del país.

El ducto Antonio Ricaurte de 225 kilómetros entre ambos países fue inaugurado en 2007 y su primera fase buscaba llevar gas desde La Guajira, en Colombia, hasta el Lago Maracaibo, en Venezuela. La operación se frenó en 2019, antes de activarse la segunda fase para transportar gas desde Venezuela a Colombia.

La infraestructura tiene una capacidad de transporte de 500 millones de pies cúbicos de gas y tuvo una inversión de 230 millones de dólares aportados por Venezuela, según Colombia.

Palma señaló que existe "voluntad política" tanto por parte de Ecopetrol como de PDVSA para revisar el acuerdo el próximo año, pero para ello es necesario levantar las sanciones y restablecer ⁠las relaciones comerciales normales.

Desde Venezuela en un evento con ⁠pescadores locales la presidenta encargada Delcy Rodríguez subrayó ⁠más tarde la importancia de levantar las sanciones y destacó la reunión con funcionarios de Colombia sobre cooperación energética.

"En pocos ⁠meses vía gasoducto, estaremos interconectando gasíferamente a Venezuela con Colombia", afirmó. "Nos tenemos que integrar, nos tenemos que unir para el impulso nacional y para el desarrollo compartido", agregó Rodríguez.

La mandataria encargada de Venezuela manifestó además que recibió unos 300 millones de dólares por la venta de petróleo el viernes y que esos recursos se destinarán para financiar un fondo social de ayuda para los trabajadores de su país.

En ministro colombiano Palma dijo que se aprobó licencias para reanudar las importaciones de GLP desde Venezuela por 1.26 millones de gas licuado ⁠de petróleo mensuales. El funcionario añadió que las conversaciones también incluyeron una propuesta de ISA Intercolombia para liderar inversiones de interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela a través de la región de La Guajira, que tiene un importante potencial de energía verde.