China y Estados Unidos se reúnen en Francia para negociaciones comerciales

Las delegaciones de China y Estados Unidos están reunidas este domingo en París para mantener negociaciones comerciales de alto nivel, en medio de la guerra en Oriente Medio, informó la agencia estatal china Xinhua.

Se espera que este encuentro también prepare el terreno para la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Pekín, prevista entre el 31 de marzo y el 2 de abril.

La delegación estadounidense está encabezada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, mientras que la parte china está liderada por el viceprimer ministro He Lifeng.

Según la cadena estatal CCTV, el diálogo se celebra en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París.

Negociaciones en medio de tensiones geopolíticas

Estas reuniones diplomáticas entre China y Estados Unidos se producen en un momento particularmente tenso para la economía mundial, con los mercados energéticos sacudidos por el impacto de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, que se ha extendido por toda la región de Oriente Medio.

Pekín es un socio cercano de Teherán y condenó la muerte del antiguo líder supremo de Irán, Alí Jamenei, el primer día del conflicto.

Sin embargo, el gobierno chino también criticó los ataques iraníes contra los Estados del Golfo, en un intento por mantener cierto equilibrio diplomático en la región.

Guerra comercial entre China y Estados Unidos

Durante gran parte de 2025, China y Estados Unidos libraron una intensa guerra comercial, caracterizada por aranceles recíprocos que alcanzaron niveles de tres dígitos y restricciones a las exportaciones, medidas que amenazaban con colapsar las cadenas de suministro mundiales de minerales esenciales.

Las tensiones comenzaron a relajarse tras el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en octubre de 2025, celebrado en la ciudad surcoreana de Busan.

No obstante, nuevos factores podrían reactivar las fricciones comerciales.

El gobierno estadounidense anunció el miércoles nuevas investigaciones sobre la sobreproducción industrial china y el presunto uso de trabajo forzoso, lo que podría incrementar la inestabilidad en la relación bilateral.

Qué buscan las delegaciones en París

El Ministerio de Comercio de China señaló el viernes, a través de un comunicado, que las delegaciones reunidas en París “llevarán a cabo consultas sobre cuestiones económicas y comerciales de interés mutuo”, aunque no ofreció mayores detalles sobre la agenda.

Por su parte, Scott Bessent, quien participa acompañado por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró el jueves que el “diálogo económico” entre ambos países “está avanzando”.