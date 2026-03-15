Se cancela la "Finalissima" entre España y Argentina en Qatar por el conflicto en Oriente Medio

El partido de la Finalissima entre España y Argentina fue cancelado debido al conflicto en Oriente Medio, informó la UEFA en un comunicado difundido este domingo.

El encuentro enfrentaría a España, campeona de la Eurocopa, y a Argentina, ganadora de la Copa América, y estaba programado para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, Qatar.

Según explicó la UEFA, tras conversaciones con las autoridades organizadoras en Qatar, se determinó que el partido no podía disputarse debido a la “situación política actual” en la región.

“Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias hayan privado a los equipos de competir por este prestigioso trofeo en Qatar”, señaló el organismo en su comunicado.

UEFA evaluó otras sedes para la Finalissima

La UEFA indicó que exploró alternativas para disputar la Finalissima, aunque finalmente ninguna opción logró el acuerdo entre las federaciones.

Una de las propuestas fue celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con una distribución equitativa de aficionados de España y Argentina.

Otra alternativa planteada fue disputar la Finalissima a doble partido:

27 de marzo en el Santiago Bernabéu

partido de vuelta en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América

Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó ambas propuestas.

La UEFA también informó que Argentina propuso disputar el partido después del Mundial, aunque España no tenía fechas disponibles en su calendario.

La cancelación del partido deja en suspenso la disputa de la Finalissima entre los campeones de Europa y Sudamérica, un trofeo que enfrenta a los ganadores de la Eurocopa y la Copa América.