Armadoras apuntan a diversificación ante los aranceles de EU

A poco más de un año de que Estados Unidos aplicara aranceles a las importaciones de vehículos automotores, las armadoras establecidas en México dan pasos hacia la diversificación de mercados.

De enero a mayo pasado, la participación de Estados Unidos como destino de exportación se redujo en 10 de las 13 marcas de vehículos ligeros con actividad exportadora en México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Por mucho, el país vecino sigue siendo el destino predominante de los vehículos exportados desde México, pero su cuota bajó a 75.4%, esto es 5.6 puntos porcentuales menos respecto del nivel de 81% registrado en los primeros cinco meses del 2025.

El porcentaje observado en lo que va de este 2026 es el más bajo desde el 2018 (74.4 por ciento).

De forma absoluta los embarques con destino a la nación del norte cayeron 3.2% a un millón 47,208 unidades, mientras que los envíos a todo el mundo subieron 4% a un millón 388,236.

A mayo, la marca que más bajó su dependencia del mercado estadounidense fue Ford, pues su proporción de embarques dirigidos hacia ese destino bajó de 92.8% a 69.1 por ciento.

De forma absoluta, redujo en 32.5% sus envíos hacia Estados Unidos a 111,308 unidades (casi 54,000 vehículos menos), al tiempo que multiplicó sus ventas a países como Canadá, de 5,352 a 27,130 coches; o, inusitadamente, a El Salvador, cuyos embarques se dispararon de solo 5 unidades en enero-mayo del 2025 a 14,608 en el mismo lapso del 2026.

En un escalón similar en cuanto a volumen de ventas también podemos encontrar a Chrysler (92 a 86%) y a Volkswagen (70.4 a 61.5 por ciento).

Otras marcas –de menor escala productiva– que encontraron otros mercados de forma exitosa fueron BMW, con una cuota estadounidense que bajó de 39.9 a 25.4%; Mazda (70.2 a 57.6%); Audi (36.9 a 24.3%); y KIA (73.6 a 66.9 por ciento).

Las marcas con las reducciones más pequeñas fueron Toyota (94.1 a 92.8%); Honda (89.4 a 89.1%); y Acura (86.6 a 86.1 por ciento). En sentido opuesto se movieron General Motors (86.4 a 87.9%); Nissan (74.1 a 75.7%); y Mercedes Benz (24.7 a 58 por ciento).

Gráfico EE: El Economista

Arancel sin visos de eliminación

Cabe recordar que en abril del 2025 Washington anunció la imposición de un arancel de 25% a la importación de vehículos ligeros, bajo la autoridad de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

Esta normativa faculta al presidente de Estados Unidos a imponer aranceles para proteger sectores productivos que –a su juicio– son de seguridad nacional.

En el caso de los vehículos procedentes de México y de Canadá, Washington otorgó exenciones al contenido estadounidense de los vehículos enviados desde esos países, por lo que la tasa efectiva cobrada en el caso de México oscila el 13 por ciento.

Esta tasa es similar a la que terminó imponiéndose a otros proveedores automotores importantes de Estados Unidos como Japón, Alemania o Corea del Sur, cuyos gobiernos acordaron con Washington que sus exportaciones se gravaran con 15% y así evitar gravámenes más altos que Trump anunció en abril para penalizar sus superávits comerciales.

Sin embargo, a diferencia de México y de Canadá, esos países pueden exportar sus vehículos hacia Estados Unidos sin cumplir con las exigentes reglas de origen del T-MEC, que incluso podrían endurecerse en el actual proceso de revisión del tratado.

Por otro lado, Washington no ha mostrado voluntad, de momento, para remover los aranceles de la Sección 132 (que también afectan al acero y al aluminio) e incluso el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a expresado su escepticismo de que la revisión del T-MEC regrese el comercio trilateral a un marco sin aranceles.