Toyota Camry HEV 2026, ahora sólo es híbrido: súper eficiente y cómodo ¿necesitamos más?

El Toyota Camry actual solo se puede conseguir como híbrido y tiene una gama de precios que van de los $625,600 a $760,600 pesos. A pesar de su tamaño, puede conseguir más de 25 km/l, tiene muchísimo espacio y para lo que pagas y te llevas, creo que no hay mejor oferta tanto en este segmento como en algunos otros más. Pero a pesar de que ya lo estoy llenando de elogios, sin duda alguna hay cosas que podría cambiar o mejorar.

¿Por qué es tan famoso el Toyota Camry?

Toyota Camry HEVMauricio Juárez

Nos queda claro que Toyota es la reina del balance automotriz, pues la gran mayoría de sus productos se centran por completo en la funcionalidad y durabilidad —salvo las broncas con las Sequoia y Tundra más recientes—. Su negocio está en darnos autos que sirvan y duren. Todo lo demás es secundario, tanto para todo lo bueno que eso significa, como para todo lo que podrían descuidar por lo mismo.

El Toyota Camry es un claro ejemplo de ello: lleva 9 generaciones existiendo y, a pesar de estar en un segmento en declive por la fiebre del SUV, dentro de todo sigue manteniéndose relativamente fuerte, tanto para flotillas, servicios de movilidad o uso particular alrededor del mundo. En esta generación más reciente, si bien hay muchas cosas que ya conocíamos, también hay nuevos enfoques importantísimos.

Por fin un diseño más atractivo

Toyota CamryMauricio Juárez

Esta novena generación del Camry luce muy distinta a la anterior, pero solo desde algunos ángulos, y es que la marca decidió usar la plataforma de la generación que reemplaza y sobre ella hacer mejoras de todo tipo para extender la vida de la misma una generación más, dándose tiempo para preparar mejor la revolución que esperan entregar en varios años más, cuando toque despedir a este modelo.

Generalmente los Camry nunca habían destacado por la propuesta de diseño, pues son autos de funcionalidad pura; algunas generaciones pasadas eran tan simples de diseño que rara vez provocaban más que un "ah sí, está bonito". Desde hace algunos años Toyota quiere inyectar algo más visceral a sus autos, y por fuera este Camry tiene más detalles llamativos: desde la forma de la parrilla hasta los faros en forma de C, como lo vimos en el Prius más reciente.

Toyota CamryMauricio Juárez

Los costados mantienen esa silueta común de sedán y la parte trasera también recibe algo más de personalidad.

El auto que evaluamos es el modelo tope de gama, el XLE, que creo que no luce nada mal, pero se apoya más en una estética sobria, mientras que el XSE realmente apunta a tener una imagen más propositiva.

Toyota CamryMauricio Juárez

En equipamiento exterior tendremos cosas como: faros LED, calaveras LED, techo panorámico, acceso confort al auto y rines de 18".

Dimensiones

Largo: 4,915 mm

Ancho:1,840 mm

Alto:1,415 mm

Distancia entre ejes:2,825 mm

Altura libre al suelo:14.7 cm

Cajuela: 427 litros

Más refinado, pero mesurado

Toyota Camry InteriorMauricio Juárez

El interior también dio un cambio bastante notorio, con elementos y trazados que buscan darle mucha más percepción de calidad. Creo que se logra, pero a la vez siento que hay elementos que pudieron verse o sentirse mejor: algunas botoneras se notan muy de acceso a la gama. Sin duda alguna, un Honda Accord se siente mucho más refinado.

A grandes rasgos la calidad de ensamblado está bien, además es un auto sumamente silencioso y ya cuenta con todos los elementos más recientes en conectividad y comodidad.

Toyota Camry interiorMauricio Juárez

En equipo destacado tenemos:

Pantalla central de 12.3" compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos (interfaz brutalmente sencilla)

Sistema de audio JBL de 9 bocinas (muy bueno)

Cuadro de instrumentos digital de 12.3"

Cargador inalámbrico para celular

Aire acondicionado de dos zonas

Asientos con vestiduras de piel y microfibra y ajuste eléctrico al frente

Asientos delanteros calefactables

Volante calefactable

Freno de estacionamiento electrónico con Autohold

Espejo retrovisor electrocrómico

Selector de modos de manejo

Seguridad del Toyota Camry 2026

Toyota CamryMauricio Juárez

En seguridad, algo que le aplaudo a Toyota es que todas las versiones de su Camry en México vienen a tope en este sentido, con 8 bolsas de aire, ABS, ESC, monitoreo de presión de llantas, cámara de reversa y la suite Toyota Safety Sense completa.

Freno autónomo de emergencia, monitor de punto ciego, control de velocidad crucero adaptativo, mantenimiento de carril y luces altas automáticas, entre muchas otras funciones.

Manejo y eficiencia del sistema híbrido

Toyota CamryMauricio Juárez

El Toyota Camry de novena generación luce distinto, pero, como te comentaba al inicio, es un producto que usa la plataforma de la generación que reemplaza, con varias actualizaciones fuertes para poder adaptar nuevas tecnologías, mejorar su rigidez para un mejor manejo y también para ser más resistente en caso de choque.

Su tren motriz híbrido también se hereda y recibe algunas actualizaciones para buscar mejorar su eficiencia. Es justamente en este apartado donde tiene su mayor fortaleza, pues los japoneses llevan la batuta cuando se trata del desarrollo de estos conjuntos híbridos, y Toyota destaca especialmente entre todas.

Toyota CamryMauricio Juárez

Sigue usando un motor atmosférico de cuatro cilindros y 2.5 litros que se apoya de un motor eléctrico. Cuando todos trabajan juntos genera hasta 225 hp. Su respuesta es muy buena, especialmente cuando el motor eléctrico inyecta sus 134 hp y 153 lb-pie de par de forma instantánea.

Este auto puede tener arranques bastante ágiles, pero sin duda alguna no es un deportivo, solo aprovecha las ventajas de estos trenes motrices. Otro punto importante es su batería, pues es muy pequeña, apenas 0.6 kWh; sin embargo, es destacable el software que la marca desarrolló para la gestión del despliegue y recuperación de energía, pues algunos otros híbridos convencionales portan baterías de hasta 1 a 3 kWh con resultados similares en eficiencia.

Para ser un auto de casi cinco metros de largo, relativamente pesado y con una batería muy pequeña, su eficiencia es sorprendente. En condiciones tradicionales de manejo es muy fácil rondar los 20 a 22 km/l. Si se maneja de forma extra cuidadosa, se pueden rozar y pasar ligeramente los 25 km/l. Tomemos en cuenta que una variante antigua solo a combustión podría consumir cerca de 8 a 10 km/l con facilidad.

Toyota Camry HEVMauricio Juárez

El manejo del Toyota Camry sin duda alguna cumple con lo que esperaríamos de un auto de ese tipo y tamaño. Lo primero que destaca es la comodidad de la suspensión, que me atrevería a decir que es la mejor del segmento. Su rival más directo y fuerte es el Honda Accord, y a pesar de que tal auto tenga una dinámica de manejo muy superior, su pisada es considerablemente más incómoda debido al gran tamaño de sus rines.

En el Camry, el control de balanceo de carrocería y transferencias de peso, y en general su dinámica, me parece muy buena, pero no destacable. Se nota ese balance entre la comodidad y una respuesta suficiente para todo escenario.

Toyota CamryMauricio Juárez

La dirección también me parece bien puesta a punto, fácil de maniobrar, y aunque no la más rápida y precisa, hace lo suficiente para sentirnos cómodos y confiados con el auto en todo momento.

A grandes rasgos el Camry hace un buen trabajo como auto; algunos seguramente extrañarán el motor V6 de las versiones tope, especialmente para aquellos que salen mucho a carretera. Sin embargo, esta configuración es más que suficiente para cualquier ocasión.

Ficha técnica

Motor a combustión:4 cilíndros atmosférico de 2.5 litros 1

Potencia y par184 hp y 163 lb-pie

Motor eléctrico: Síncrono de imanes permanentes

Potecnia y par:134 hp y 153 lb-pie

Potencia combinada:225 hp

Batería: 0.6 kWh

Transmisión: e-CVT

Suspensión:Independiente en ambos ejes

Consumo promedio en prueba: 20-25 km/l

Consumo prometido por Toyota: 27 km/l

¿Vale la pena el Toyota Camry Híbrido 2026?

Toyota CmaryMauricio Juárez

Pensándolo completamente de forma fría, el Camry es un auto ideal. Bueno, si nos ponemos sumamente analíticos, hasta con algo como un Kia K3 o un Toyota Yaris Sedán se cumplen las funciones básicas y necesarias. Pero, a grandes rasgos, a lo que me refiero es que por el precio que tiene y lo que entrega será muy difícil encontrar algo más balanceado. Incluso hay versiones de este auto que son más accesibles que un Civic Híbrido, que un Kia Niro y hasta muchas camionetas compactas híbridas cuyos precios arrancan por encima de donde termina este sedán mediano.

No es el más refinado de su categoría, tampoco el que quedaría en primer lugar en manejo o el más bonito, aunque esto último sea subjetivo. Pero lo que sí es, es la compra más inteligente no solo de su segmento, sino también de su rango de precios.

Precios del Toyota Camry Híbrido 2026 en México

Toyota Camry LE HEV: $625,600

Toyota Camry XSE HEV: $705,600

Toyota Camry XSE Bi-tono HEV: $715,600

Toyota Camry XLE HEV (versión probada): $760,600