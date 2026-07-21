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Política

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Choque entre dos unidades del Metrobús de CDMX en la estación Nuevo León deja 16 personas lesionadas

El Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México detalló que las personas que registraron lesiones "sin gravedad" fueron atendidas por servicios de emergencia para valorar su condición.

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Metrobús de CDMX. Foto EE:archivo

Redacción El Economista

Al menos 16 personas resultaron lesionadas tras un incidente vial registrado la tarde de este martes entre dos unidades cerca de las Línea 1 y 2 del Metrobús en la estación de Nuevo León, ubicada en Insurgentes Sur y Bajío, en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

En una tarjeta informativa, el Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México detalló que las personas que registraron lesiones "sin gravedad" fueron atendidas por servicios de emergencia para valorar su condición.

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"El informe preliminar señala que el autobús 345 tuvo un alcance en la parte trasera de la unidad 2392", reportó el Metrobús en el comunicado difundido en sus redes sociales.

El Sistema de Transporte también informó que la aseguradora y las empresas operadoras se encuentran dando seguimiento a la atención y pases médicos de quienes resultaron heridos.

Ante dicho incidente, el Metrobús informó que la estación Nuevo León de la Línea 1 se encuentra sin servicio debido a la obstrucción del carril y hasta el momento no ha informado sobre el restablecimiento de operaciones.

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