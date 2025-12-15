Ford Bronco, un guía infalible

Tras doce meses de rutas ininterrumpidas, la Ford Bronco Heritage se ha convertido en uno de los vehículos más constantes y eficaces dentro de las caravanas de Bosco’s Camp 4x4. No es común que una unidad participe tan activamente en un calendario tan exigente pero esta Bronco acumuló 19 travesías a lo largo del país, enfrentando terrenos y climas completamente opuestos, desde los 42° de Baja California hasta las bajas temperaturas del Estado de México durante los meses de lluvia. El resultado ha sido un año que puso a prueba, cada componente de un todoterreno que nació con ADN de aventura.

Su capacidad de vadeo de 85 centímetros es resultado de la altura de la suspensión, de los neumátcos así como del tratamiento del motor para el sistema de admisión.

Sin cansancio

A lo largo de miles de kilómetros, la Bronco Heritage demostró ser más que una versión con tintes nostálgicos. Con 330 caballos de fuerza y una puesta a punto enfocada en la exploración, se enfrentó a desafíos tan variados como subir la duna más alta de Veracruz o sortear la zanja más profunda de Tepotzotlán. En cada una de esas pruebas, la unidad fungió como vehículo guía, abriendo brecha para el resto de la caravana. Una responsabilidad que exige resistencia, sobre todo si se toma en cuenta que los eventos de Bosco’s Camp 4x4 se realizan en lapsos de apenas siete días entre sí. La Bronco no solo llegó a cada ruta, lo hizo lista para volver a hacerlo una semana después.

El sistema de suspensión tiene doble horquilla de alto desempeño calibrada para off road en el eje delantero y en la trasera eje sólido. Los amortiguadores son Bilstein progresivos.

Eficaz en todo terreno

Su desempeño fue posible gracias a que aprovecha al máximo los G.O.A.T. Modes, diseñados para adaptar el comportamiento del vehículo según el entorno. En carretera, el modo Sport ajustó la dirección y permitió una conducción más fluida para los traslados largos, en superficies sueltas, como los caminos inspirados en la Baja 1000, el modo Arena liberó la suspensión y el control de estabilidad para mantener alta velocidad con seguridad, durante la travesía por San Miguel de Allende en temporada de tormentas, el modo Lluvia otorgó mayor control sobre firmes resbalosos, mientras que en ciudad, el modo ECO se utilizó para mantener un consumo más moderado. Cada escenario representó una oportunidad para llevar estos sistemas a su máximo nivel confirmando que la gestión electrónica es una herramienta clave en las rutas modernas.

En esta versión los modos de manejo G.O.A.T. son 6, por lo que se adapta de mejor forma a las diferentes condiciones que se presentan dirante las rutas como arena, rocas o lodo.

Irresistible

Sin embargo, el atractivo de la Bronco Heritage también reside en su esencia. Esta versión rinde homenaje directo al modelo original de 1966, un icono del 4x4 estadounidense. El color Rojo Magma y las franjas blancas que rodean la carrocería, evocan una estética clásica, orientada a la aventura actual. Más que un guiño histórico, es una declaración de intenciones: salir de la agencia ya listo para todo. Su producción también marca un carácter exclusivo, con solo 1,966 unidades disponibles —número que remite al año de nacimiento del modelo— distribuidas en distintas variantes y colores.

Líder de ruta

Durante este año de expediciones, la Bronco Heritage fue pilotada principalmente por Juan Bosco Martínez, quien literalmente abrió el camino como vehículo líder en cada travesía. Esta decisión no solo puso a prueba la versatilidad del modelo, sino que también aportó una nueva perspectiva a la comunidad todoterreno al demostrar que Ford se desempeña al nivel de los grandes titanes del 4x4 sin perder comodidad ni confiabilidad.

Después de un año de esfuerzo continuo, la conclusión es clara: la Ford Bronco Heritage no solo superó los desafíos, sino que se ganó un lugar en la memoria colectiva de quienes recorrieron el país a su lado. Entre dunas, zanjas, montañas, lagunas, climas extremos y cientos de kilómetros de paisajes cambiantes, dejó claro que la aventura no es un destino, sino una actitud. Y esta Bronco, con historia en la piel y fuerza en cada fibra, la encarna por completo.

Ficha técnica