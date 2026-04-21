Teotihuacán anuncia su reapertura “con medidas reforzadas”

La zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada en la región poniente del Estado de México, abrirá de nuevo al público este miércoles 22 de abril, después de que fuera cerrada el pasado lunes tras un ataque armado perpetrado por un individuo mexicano en el primer nivel de la Pirámide de la Luna, que, de acuerdo con las últimas actualizaciones del gobierno de la entidad y de las autoridades federales, derivó en dos personas fallecidas y alrededor una docena de lesionadas.

El sitio arqueológico de Teotihuacán y sus museos abrirán las puertas en un horario habitual, es decir, de 8:00 a 17:00 horas, eso sí, se advirtió a través de una tarjeta informativa difundida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y replicada por la Secretaría de Cultura, “con medidas de seguridad reforzadas”.

Asimismo, se anunció que dicha reapertura sucederá en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno, aunque no se precisó sobre la cantidad de efectivos presentes a partir de este miércoles en inmediaciones y al interior del sitio.

No obstante, el INAH informó que la Pirámide de la Luna, en cuyo primer descanso, que hasta antes del incidente de ayer era la única zona en la que se permitía el acceso para escalar, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.