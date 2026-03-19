Falta personal y más custodia en Teotihuacan, advierte sindicato

A principios de marzo trascendió que la Secretaría de Cultura federal destinó un presupuesto de 30 millones de pesos para obras de mejoramiento en la zona arqueológica de Teotihuacan, con especial atención en los servicios para visitantes y también en infraestructura, museografía y señalética complementaria, así como en la implementación de un plan de protección de las principales estructuras del sitio.

La secretaria Claudia Curiel de Icaza estimó que se trata de la ciudad prehispánica más importante de América Latina, particularmente por tratarse de una de las ciudades-Estado con mayor influencia sobre la gran mayoría de las civilizaciones en Mesoamérica.

Por lo tanto, la dependencia federal está afinando la infraestructura y dando atención a sitios que posiblemente cobrarán mayor protagonismo durante el resto del año, como es la Zona Arqueológica de Teotihuacan, que cada año recibe hasta 1.6 millones de visitantes que la han consolidado como la segunda más visitada del país.

Sobre esta región ubicada a escasos 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México se esperan al menos dos periodos con incremento considerable de afluencia: durante el fin de semana del equinoccio de primavera —20, 21 y 22 de marzo—, y a lo largo de los días del Mundial de Futbol, dada la relevancia del sitio y su cercanía con la capital mexicana, una de las sedes mundialistas.

Con una extensión de más de 264 hectáreas a cargo de poco más de 150 trabajadores—al menos hasta la última información a la que tuvo acceso este diario—, entre custodios diurnos o nocturnos, personal de atención en accesos, asesoría de públicos, trabajos arqueológicos, de asistencia y restauración, entre otros, la resiliencia del sitio arqueológico de Teotihuacan será puesta a prueba.

Señalan desatención previa en Teotihuacan

Por otro lado, en 2026 la Secretaría de Cultura federal, como se ha registrado en otras entregas de este diario, vive un impasse entre manifestaciones y mesas de diálogo por la inconformidad laboral y sobre otras condiciones en distintas áreas de la dependencia, incluyendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El Economista conversa con José Vidal Dzul Tuyub y Salvador Moreno Rivera, secretario general y secretario de Finanzas y Patrimonio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNTSC), respectivamente, sobre las impresiones alrededor del INAH y de zonas arqueológicas como Teotihuacan, en el umbral de atención que se avecina.

“¿Qué podría suceder si a Teotihuacan llegan 20 mil visitantes en un día y no se cuenta con la cantidad de personal especializado suficiente para llevar a cabo la guarda, custodia y preservación del patrimonio?”, cuestiona Vidal Dzul Tuyub.

El representante sindical da un paso atrás para referirse a los reportes entregados por el INAH a la Auditoría Superior de la Federación, particularmente sobre las acciones destinadas a la protección del patrimonio arqueológico que, según se reportan en los resultados de la ASF, consta de alrededor de 27,900 acciones entre 2024 y 2025. No obstante, dice el entrevistado:

“De todas las acciones que dicen haber realizado, no hemos visto reflejado nada en las zonas arqueológicas abiertas al público. Y es que si analizamos los incrementos del presupuesto en los años anteriores, se destinaron para el derrotero que significó el salvamento en el Tren Maya”, mientras que por otro lado, expresa: “basta con ver la Pirámide de Quetzalcóatl, en Teotihuacan, con signos graves de deterioro”.

Por su parte, el secretario de Finanzas del SNTSC recuerda que ingresó al INAH en 1985 para laborar como custodio en Teotihuacan. “Entonces éramos 80 custodios, pero hoy solamente son alrededor de 33 personas. Las plazas se han ido reduciendo, por varias razones. Pero, ¿qué es lo que sucede con los grandes proyectos cuando se reducen las plazas? Por ejemplo del último proyecto arqueológico en el Templo de la Serpiente Emplumada (o Quetzalcóatl, en Teotihuacan), ¿cuántas personas conocen lo que se ha encontrado? Dicen que se han encontrado más de 100,000 objetos”.

Ahora bien, reconoce Salvador Moreno que con motivo del mundial se está inyectando dinero a la zona arqueológica: “Ya se arregló el acceso, se está arreglando el circuito empedrado y se está creando una sala de exposiciones temporales donde, de inicio, plantean que se van a presentar objetos hallados en el túnel de la serpiente, pero ¿cuánto tiempo realmente hay para hacer la adecuación del espacio, la creación del guion museográfico, la elaboración del mobiliario? No nos va a dar tiempo. Teotihuacan tiene piezas para montar tres o cuatro museos nacionales. De que hay, hay, y se va a montar algo, pero, ¿para qué? Se va a inaugurar y quizás venga la presidenta, pero después se va a cerrar la exposición, porque no tenemos personal”.

Piden más presupuesto

El sindicalista José Vidal señala el contraste con el incremento presupuestal para las tareas del Tren Maya, otro frente de debate abierto en el INAH, intensificado en estos días por discusiones gremiales sobre el desmantelamiento y desplazamiento, pieza por pieza, de cerca de 36 edificios arqueológicos encontrados en los tramos 6 y 7 para instalarlos en los llamados 'Parques de la Memoria' Balam Tun y K’awiil, en Chetumal:“nos incrementaron el presupuesto para los salvamentos”, por lo que, sostiene, el INAH tuvo que ser “más permisivo” ante el gobierno federal.

Sostiene que “el país debe evolucionar de una nación con modelo petrolero a un país con una posición muy digna en el turismo cultural, con playas, con toda nuestra biodiversidad y multiculturalidad. Pero para eso necesitamos invertir en protección del patrimonio, en presupuestos para hacer investigación y por supuesto divulgación”.

Sin embargo, matiza finalmente: “No es que el sindicato o que los trabajadores queramos repartir culpas. Queremos resolver la problemática para tener el suficiente personal capacitado”.

Teotihuacan, algunos números

1.6 millones de visitantes anuales

264 hectáreas de extensión total

150 trabajadores estimados en todas las áreas

100,000 piezas +/- halladas en el Templo de Quetzalcoatl

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