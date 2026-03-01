Shakira envía mensaje a sus fans antes del concierto en el Zócalo: “Esta noche prometo darles todo”

A solo unas horas de subir al escenario en el Zócalo capitalino, Shakira compartió un mensaje cargado de emoción y gratitud para sus seguidores en México, quienes desde hace días comenzaron a acampar para asegurar un lugar en el concierto gratuito de este domingo.

A través de sus redes sociales, la cantante colombiana confesó que vive una “mezcla de emoción y nostalgia” por el cierre de su gira en lo que llamó su casa: México.

“Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí”, escribió.

El mensaje llegó mientras cientos de personas comenzaban a concentrarse en la Plaza de la Constitución, donde el Gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo especial de seguridad y movilidad para el evento masivo.

“Esta noche prometo darles todo. Los quiero tanto, tanto. Son los mejores”, expresó en sus redes sociales.

La artista también aprovechó para enviar una recomendación práctica ante la larga espera y la concentración masiva en el Centro Histórico: “Tomen mucha agua, por fa”.

Desde temprano, autoridades capitalinas implementaron cierres viales en el primer cuadro, filtros de seguridad y ampliación de horario en el Metro, mientras los seguidores continúan ocupando la plancha del Zócalo para vivir una noche que promete ser histórica.

Shakira rompe récord en CDMX antes de su concierto en el Zócalo

Horas antes de presentarse en la Plaza de la Constitución, Shakira ya había marcado un precedente histórico en la capital del país.

La colombiana culminó una residencia de 13 conciertos con localidades agotadas en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira global Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, convirtiéndose en la artista con más shows sold out en la historia de ese recinto.

De acuerdo con cifras oficiales, la cantante vendió más de 800 mil boletos solo en Ciudad de México, consolidando un logro sin precedentes para cualquier artista que se haya presentado en ese estadio.

Durante la última noche, Shakira agradeció al público mexicano con un mensaje directo:

“Me siento en mi casa, 13 conciertos en el Estadio GNP, no lo puedo creer, es un sueño que ustedes me han hecho vivir”.

El espectáculo incluyó un repertorio que recorrió sus grandes éxitos y temas recientes. Uno de los momentos más comentados fue la participación de Beéle para interpretar Hips Don’t Lie, además de que la cantante sorprendió al incluir por primera vez en esta gira la canción Dónde estás corazón.