Soya y trigo caen; operadores miran más allá del conflicto en Irán

Los futuros de la soya y el trigo de la Bolsa de Comercio de Chicago bajaron el lunes, ya que los operadores dejaron de centrarse en el estallido del conflicto militar en Oriente Medio, que había provocado una ola de cobertura de posiciones cortas y había proporcionado un impulso adicional a la soya, dijeron analistas.

Por su parte, el trigo más activo de la Bolsa de Comercio de Chicago cayó 15.37 centavos a 5.7613 dólares.

El maíz siguió la tendencia bajista del trigo y perdió 3.12 centavos a 4.4538 dólares el bushel, mientras que la soya retrocedió 5.75 centavos a 11.6500 dólares el bushel.

“Hubo una cobertura de posiciones cortas geopolíticas antes de la guerra y ahora se está viendo cómo el mercado se estabiliza”, afirmó Dan Basse, presidente de la consultora agrícola AgResource Company.

Anteriormente, la soya siguió las ganancias del aceite de soya durante la sesión nocturna, que subió junto con los precios del crudo en medio del conflicto en Oriente Medio, mientras Irán e Israel intensificaban sus ataques mutuos.

Dudas

El lunes por la mañana, los operadores del mercado de cereales volvieron a centrarse en las dudas sobre si China, el mayor consumidoir de granos en el mundo, comprará 8 millones de toneladas métricas adicionales de soya estadounidense, dado el deterioro de las relaciones entre ambos países.

China condenó el domingo el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en un ataque aéreo estadounidense-israelí, lo que avivó la incertidumbre en el mercado y aumentó la preocupación de que el viaje del presidente estadounidense Donald Trump a China no se produzca según lo previsto.

“Si no tenemos 8 millones de toneladas métricas, los precios volverán a los niveles del 4 de febrero, cuando empezó todo esto”, afirmó Dan Basse.

La soya estadounidense no es competitiva en el mercado mundial debido a la cosecha récord de Brasil, así como a las condiciones meteorológicas favorables en ese país.

Los futuros del trigo también cerraron la primera sesión de la semana a la baja, pues el repunte de la cobertura de posiciones cortas se agotó al aliviarse las preocupaciones sobre el estrés de la cosecha de trigo de invierno.

Ello, en parte gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas actuales en Estados Unidos, así como al reenfoque en la abundante oferta mundial de trigo.