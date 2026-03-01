Habrá ley seca en el Centro Histórico por concierto de Shakira en el Zócalo

El Gobierno de la Ciudad de México decretó ley seca en una zona del Centro Histórico con motivo del concierto gratuito de Shakira que se realizará este domingo 1 de marzo en el Zócalo capitalino.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de febrero de 2026, se ordena la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico.

¿En qué horario aplicará?

La medida estará vigente de las 14:00 a las 23:00 horas del domingo 1 de marzo.

Durante ese lapso quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado para consumo fuera de los establecimientos mercantiles ubicados en esa zona.

¿Qué sí estará permitido?

El acuerdo establece una excepción: sí se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en copeo con alimentos dentro de establecimientos con giro de impacto vecinal, como:

Restaurantes

Salones de fiestas

Establecimientos de hospedaje

Clubes privados

Salas de cine

Teatros y auditorios

Esto, siempre y cuando operen en su horario autorizado y conforme a la normatividad vigente.

¿Por qué se implementa la ley seca?

La Secretaría de Gobierno capitalina señaló que la medida busca reforzar la seguridad, el orden público y el adecuado desarrollo del espectáculo masivo que se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución.

El documento, firmado por el secretario de Gobierno, César Arnulfo Cravioto Romero, señala que la suspensión se emite con fundamento en la Ley de Establecimientos Mercantiles y otras disposiciones locales, con el objetivo de evitar alteraciones al orden durante el evento.

Las autoridades advirtieron que cualquier persona o establecimiento que contravenga el acuerdo podrá ser remitido al Juzgado Cívico correspondiente para la imposición de las sanciones previstas en la ley.

Se espera que el concierto de Shakira congregue a miles de asistentes en el Zócalo, por lo que el Gobierno capitalino ha desplegado un operativo especial de seguridad y movilidad en la zona centro de la ciudad.

¿Cuál es el Perímetro “A” del Centro Histórico?

El Perímetro “A” corresponde al núcleo más antiguo y emblemático del Centro Histórico de la Ciudad de México. Se trata del polígono que rodea directamente el Zócalo capitalino y concentra los principales edificios históricos, comerciales y administrativos de la zona.

En el mapa oficial del Centro Histórico, el Perímetro “A” se identifica como el área central marcada en un tono más claro, mientras que el Perímetro “B” aparece en un color más oscuro y funciona como una franja envolvente alrededor del primero.

Dentro del Perímetro “A” se ubican calles y corredores peatonales de alta afluencia como Madero, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Tacuba y República de El Salvador, así como inmediaciones de la Plaza de la Constitución.

La ley seca anunciada por el Gobierno capitalino aplicará exclusivamente en establecimientos (tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados) ubicados dentro de este polígono central.