Shakira en el Zócalo: estas serán las alternativas viales por el concierto de este domingo

El concierto gratuito de Shakira en en Zócalo capitalono no solo movilizará a miles de personas este domingo 1 de marzo; también implicará un operativo vial de gran escala en el corazón de la capital.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que se mantendrá cerrada la circulación vehicular en un amplio polígono del Centro Histórico, por lo que llamó a automovilistas y usuarios del transporte público a anticipar traslados y utilizar rutas alternas.

¿Qué calles estarán cerradas?

La afectación vehicular abarcará el polígono delimitado por:

Eje 1 Norte

Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

Dr. Claudio Bernard

Lorenzo Boturini

Dentro de este perímetro se restringirá la circulación para facilitar el acceso peatonal hacia la Plaza de la Constitución.

También se prevé alta concentración en puntos como:

Glorieta del Caballito

Monumento a la Revolución

Avenida Juárez

Corredor Madero

20 de Noviembre

Pino Suárez

Alternativas viales

Como rutas alternas se recomienda utilizar:

Circuito Interior

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Eje Central Lázaro Cárdenas

Reforma, en tramos externos al perímetro

La autoridad exhortó a preferir el transporte público. Las líneas 1, 2 y 9 del Metro operarán hasta la 1:00 de la mañana del lunes para facilitar el regreso de asistentes.

¿Qué está permitido ingresar?

De acuerdo con la información oficial, sí podrás ingresar con:

Bolsas de mano y cangureras

Binoculares

Celulares

Impermeables y chamarras

Baterías externas para celular

Calzado cómodo (recomendación oficial)

¿Qué está prohibido?

No se permitirá el acceso con:

Mascotas

Bebidas alcohólicas

Hieleras

Envases de vidrio

Latas

Aerosoles

Sillas

Objetos punzocortantes

El evento será gratuito, pero contará con filtros de revisión en accesos al Zócalo.

La recomendación principal es evitar ingresar en vehículo particular al primer cuadro y optar por transporte público.

Metro con horario extendido

Como parte del operativo, las líneas 1, 2 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo ampliarán su servicio hasta la una de la mañana del lunes, con el fin de facilitar el regreso seguro de quienes asistan al espectáculo.

El despliegue contempla además presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para agilizar tránsito y orientar a la ciudadanía en los accesos y salidas del Centro Histórico.

Blindan el Zócalo: operativo de seguridad

El dispositivo no solo será vial. Más de 6,500 servidores públicos participarán en tareas de seguridad, atención médica, supervisión estructural y ordenamiento del comercio.

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México implementará revisiones a establecimientos para evitar venta de alcohol a menores, consumo en vía pública y operación fuera de horarios permitidos.

Además, el C5 apoyará con videovigilancia y perifoneo para informar sobre la saturación de accesos y evitar que los asistentes continúen avanzando hacia zonas ya llenas.

Las autoridades capitalinas buscan que el concierto de Shakira transcurra con orden, seguridad y movilidad controlada, minimizando afectaciones en una de las zonas más transitadas de la ciudad.