Monex planea recabar hasta 4,000 millones de pesos con bono a 3 años

Banco Monex, una subsidiaria de Grupo Financiero Monex que ofrece servicios financieros a empresas nacionales e internacionales, planea acudir al mercado bursátil nacional para colocar un bono por hasta 4,000 (231 millones de dólares) a tres años en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

La emisión será realizada al amparo de un programa de deuda aprobado para la empresa por hasta 10,000 millones de pesos.

La institución financiera planea obtener 2,500 millones de pesos con la emisión primaria y otros 1,500 millones de pesos con el mecanismo de sobreasignación.

El bono, con clave 'BMONEX 26', tendrá un vencimiento a 3 años y pagará una tasa variable determinada mediante la adición de una sobretasa a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo.

Así mismo, la empresa realizará pagos mensuales de intereses.

Los recursos serán empleados por Banco Monex para el crecimiento de su cartera crediticia.

Los bonos recibieron una nota 'HR AA+', con perspectiva 'estable', por parte de la agencia calificadora HR Ratings, la segunda nota más alta en la escala local de activos con grado de inversión.

Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa actuarán como intermediarios colocadores de los bonos de Monex, en tanto que Monex Casa de Bolsa será el colíder de la emisión y Banco Multiva el representante común de los tenedores.