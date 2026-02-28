Shakira: recomendaciones si vas al concierto en el Zócalo de la CDMX

La cantante Shakira se presentará el próximo domingo 1 de marzo de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, en un concierto gratuito que promete ser uno de los eventos más multitudinarios del año en la capital. El espectáculo forma parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y está programado para iniciar aproximadamente a las 20:00 horas, con una duración estimada de cerca de dos horas.

Ante la gran expectación que genera la presencia de la artista colombiana, las autoridades capitalinas han implementado un amplio operativo en el Centro Histórico para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes asistan a este magno evento musical gratuito.

Objetos permitidos y prohibidos

Con el fin de que tengas una experiencia segura y sin contratiempos, así como un fácil acceso al evento sin contratiempos, el gobierno capitalino dio a conocer una lista de objetos permitidos que los asistentes podrán llevar:

Bo lsas pequeñas o cangureras .

C elulares .

B inoculares .

B aterías externas .

Z apatos cómodos .

I mpermeables o chamarras .

Además de que no permitirán el ingreso de mascotas al área del concierto, tampoco lo harán con elementos que representen un riesgo o dificulten la movilidad del público:

B ebidas alcohólicas .

E nvases de vidrio .

L atas .

H ieleras .

A erosoles .

O bjetos punzocortantes .

P irotecnia .

R ayos láser .

D rones .

B olsas voluminosas .

Las autoridades recomiendan planear con anticipación el trayecto, identificar las rutas alternas y llegar con tiempo suficiente a la zona para que te familiarices con las salidas de emergencia y los módulos de atención ciudadana que estarán disponibles durante el evento.