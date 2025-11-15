El diablo viste a la moda 2: fecha de estreno y dónde ver el primer tráiler de la esperada secuela

La icónica historia de moda, poder y ambición está de vuelta. A casi dos décadas del estreno que marcó a una generación, El diablo viste a la moda 2 mostró está semana sus primeras imágenes y confirmó su llegada a los cines para el 30 de abril de 2026.

El primer tráiler y el póster oficial ya están disponibles para el público.

Ya puedes ver el tráiler oficial

Los estudios liberaron esta semana el primer adelanto de la secuela, que vuelve a situar a la audiencia en las calles de Nueva York y en los pasillos de la revista Runway, donde inició el fenómeno global en 2006.

Mira aquí el tráiler oficial:

El regreso del elenco original

La película reúne nuevamente a Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andy Sachs), Emily Blunt (Emily Charlton) y Stanley Tucci (Nigel).

Todos vuelven bajo la dirección de David Frankel y con guion de Aline Brosh McKenna, recuperando el ADN que convirtió a la primera entrega en un referente cultural.

Además del elenco principal, la secuela incorpora nuevas figuras como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora. También regresan Tracie Thoms y Tibor Feldman en sus papeles de Lily e Irv, respectivamente.

Producción y lo que se sabe hasta ahora

De acuerdo con el anuncio oficial, la cinta está producida por Wendy Finerman, con Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna como productores ejecutivos.

El adelanto deja ver que la trama volverá a centrarse en el competitivo mundo editorial, aunque todavía no se han revelado detalles específicos del conflicto principal.

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2?

El estudio confirmó que la película se estrenará exclusivamente en cines el 30 de abril de 2026 en Latinoamérica. No se ha anunciado aún una fecha para plataformas de streaming.