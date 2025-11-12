Primer tráiler de Toy Story 5: Regresa la magia de una franquicia de 3,300 millones de dólares

El universo de los juguetes más queridos en la historia del cine está a punto de volver a cobrar vida, con una apuesta que mezcla ternura, nostalgia y un desafío con respecto a la nueva audiencia de niños. Todo esto gracias a que se acaba de lanzar el tráiler de “Toy Story 5”, película que será estrenada el 19 de junio de 2026, según lo anunció Pixar Animation Studios y Walt Disney Studios en el corto.

En medio del tráiler se puede observar a los juguetes clásicos que han acompañado durante años a la audiencia, aunque para esta versión se verán enfrentados a un nuevo rival: una tablet inteligente llamada “Lilypad”, en forma de rana, que parece retar a los juguetes a la nueva era digital.

Asimismo, la historia parece retomarse donde quedó, pues es importante recordar que Woody, Buzz, Jessie y el resto del equipo ahora son propiedad de Bonnie. No obstante, se muestra cómo la tablet Lilypad llega como el objeto de mayor deseo que podría reemplazarlos y con esto se plantea la pregunta de si quizás llegó el fin de la era de los juguetes.

Frente al impacto financiero, aunque la película no se ha estrenado aún, se especula que su regreso recaudará bastante dinero en taquilla y no es para menos, ya que la franquicia de Toy Story se ha convertido en todo un fenómeno global con 3,300 millones de dólares de recaudos en taquilla.

De acuerdo con registros, se estima que la primera película de Toy Story recaudó cerca de 372 millones de dólares en todo el mundo, mientras que Toy Story 2 consiguió más de 497 millones. Respecto a la película número tres, obtuvo más de 1,060 millones a nivel mundial y la última entrega de esta franquicia recaudó aproximadamente 1,070 millones de dólares.

Posicionando así a “Toy Story” como una de las propiedades más rentables y valiosas que tiene hasta el momento Pixar. Finalmente, la llegada de este tráiler y el anuncio oficial del estreno han generado diferentes reacciones de emoción entre los públicos que crecieron viendo a Buzz y Woody.