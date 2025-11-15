AC/DC México 2026: fechas y precios de boletos

AC/DC regresa a México como parte de su gira Power Up Tour, con tres presentaciones confirmadas en abril de 2026, fechas en que la legendaria banda australiana promete tocar sus clásicos más potentes con The Pretty Reckless en la antesala de sus conciertos.

Su primer concierto ocurrió el 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub de Sídney, Australia y ahora es una de las bandas de rock con más influencia en la historia y ms de 200 millones de álbumes vendidos.

Fechas y lugar

La banda se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México con su más reciente álbum de estudio que lleva el mismo nombre de la gira, Power Up Tour.

Fue tanta la demanda que hubo, que tendrán tres fechas:

Martes, 7 de abril de 2026

Sábado, 11 de abril de 2026

Miércoles, 15 de abril de 2026

Cabe recordar que se cataloga a su LP Back In Black como el “álbum más vendido de cualquier banda” y el “tercer álbum más vendido de cualquier artista” al superar los 50 millones de unidades vendidas, cantidad que sigue en aumento.

Precios de boletos

La última preventa de boletos fue para su tercera fecha fue el pasado de noviembre, de la cual se manejaron estos precios:

Naranja C: $1,510.25

Verde C: $2,378.25

General B: $2,650.25

Naranja B: $3,506.25

General A: $3,618.25

Verde B: $4,858.25

Zona GNP: $5,850.25

AC/DC fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003 y sigue llenando estadios, vendiendo millones de discos y generando miles de millones de streams.

Su tour recorrerá 21 ciudades, entre ellas México, Brasil, Argentina, Chile, México, Estados Unidos y Canadá, donde se presentará en algunos de los estadios más grandes del mundo.