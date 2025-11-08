Michael Jackson regresa a la pantalla grande: así será Michael, la biopic del “Rey del Pop” que llegará en 2026

El legado de Michael Jackson vuelve a sonar más fuerte que nunca ya que Universal Pictures estrenó esta semana el primer tráiler de Michael, la esperada película biográfica sobre el ícono mundial de la música, que promete mostrar no solo al genio detrás de Thriller, sino también al hombre detrás del mito. Su estreno está programado para el 24 de abril de 2026, tras varios retrasos en producción.

Un Jackson interpretando a un Jackson

El protagonista será Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, quien debutará como actor interpretando a su tío.

El adelanto muestra a Jaafar con los característicos guantes brillantes, el sombrero, el moonwalk y, por supuesto, la chamarra roja de Thriller, uno de los momentos más emblemáticos de la cultura pop.

Su elección, además de simbólica, busca aportar autenticidad emocional al relato. “No quiero idealizar, pero tampoco censurar. Buscamos mostrarlo como ser humano”, dijo el productor Graham King.

En el reparto también participan Colman Domingo como Joe Jackson, Miles Teller, Nia Long y Laura Harrier.

Thriller vuelve a la conversación

El tráiler está acompañado de fragmentos de “Wanna Be Startin’ Somethin’”, “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” y “Thriller”, recordando la era en la que Michael revolucionó la música, el video musical y el baile.

La película recorrerá su camino desde The Jackson 5, el lanzamiento del álbum Thriller, el más vendido de la historia, y su consagración como el “Rey del Pop”. El icónico video de Thriller, su chaqueta roja y su estilo único serán parte clave de la narrativa visual.

¿Quién es Jaafar Jackson?

Jaafar, de 27 años, comenzó a cantar y bailar desde niño. En 2019 lanzó su sencillo debut “Got Me Singing”. Su parecido físico con Michael y su formación musical lo convirtieron en la elección ideal para la familia y los productores. Al confirmar su participación, escribió: “Es un honor darle vida a la historia de mi tío”.

Estreno de la película Michael

Fecha de estreno: 24 de abril de 2026

Director: Antoine Fuqua

Protagonista: Jaafar Jackson

Presupuesto estimado: 155 millones de dólares

Producción: Universal Pictures y GK Films