Reconoce IMCO políticas públicas de Felipe Macías y resultados de competitividad en Querétaro

El avance que tuvo Querétaro, al pasar del sexto lugar en 2024 al primer sitio este 2026 en el Índice de Competitividad Urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), es resultado del impacto que han tenido las políticas públicas impulsadas por la administración del presidente municipal, Felifer Macías, de acuerdo con el director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, Óscar Ocampo Albarrán.

Durante la presentación, el titular de Desarrollo Económico del IMCO, destacó los resultados por subíndice, en los cuales recordó que Querétaro obtuvo el primer lugar nacional en Innovación y Economía y se posicionó en el segundo lugar nacional en tamaño del mercado hipotecario, indicador que refleja la confianza y el dinamismo económico.

Además, alcanzó el quinto lugar en generación de patentes, con lo que se consolida como un referente en innovación y desarrollo tecnológico; y señaló que la capital se ubicó en el segundo lugar nacional en hogares con computadora e internet y mantiene un mercado laboral sólido, con el séptimo lugar en empresas de más de 50 empleados y el octavo lugar en menor informalidad laboral.

Resultados que, dijo, consolidan a Querétaro como referente nacional en competitividad, innovación y bienestar pues, además, se posicionó en el primer lugar nacional en el subíndice de Sistema Político y Gobierno. Alcanzó el segundo lugar nacional en ingresos propios municipales, lo que refleja una hacienda pública sólida y una mayor capacidad de gestión y obtuvo el tercer lugar nacional en percepción de baja corrupción estatal en zonas urbanas y el quinto lugar nacional en Sociedad y Medio Ambiente.

Además, registró el primer lugar nacional en grado de escolaridad, lo que la consolida como una de las ciudades con mayor capital humano del país.

En su participación, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, destacó que, por primera vez, la zona metropolitana fue calificada como la más competitiva del país y que hay un gran equipo trabajando por Querétaro, “ese gran futuro de progreso que esperamos no se improvisa, se construye todos los días”, expresó el alcalde, y dijo que ser la zona metropolitana más competitiva del país se traduce en mayores oportunidades para las y los queretanos.

También destacó que Querétaro obtuvo el primer lugar en Innovación y Economía, impulsado por su capacidad para generar inversión, innovación y desarrollo tecnológico. Asimismo, alcanzó el primer lugar en Sistema Político y Gobierno, lo que refleja instituciones sólidas y una gestión pública eficiente.

Asimismo, Querétaro se posicionó entre las mejores ciudades del país en Sociedad y Medio Ambiente, Mercado de Trabajo e Infraestructura, lo que consolida un entorno favorable para el desarrollo económico, la generación de empleo y la calidad de vida de sus habitantes.