Peugeot Rifter 2027 a prueba: ideal para uso personal o para tu negocio ¿lo vale?

La prueba de la semana es la Peugeot Rifter 2027, una van con capacidad para siete personas y la versatilidad como bandera. Su gama va de los $473,900 a los $503,900 pesos, lo que la coloca en el territorio de la Honda BR-V e, indirectamente, frente a una Toyota Avanza, aunque su rival más directo es la Volkswagen Caddy. A continuación te cuento si vale la pena.

¿De dónde viene la Peugeot Rifter?

Peugeot Rifter 2027Mauricio Juárez

Peugeot se ha caracterizado por una gama de productos con varios enfoques con algunos apuntando totalmente a la versatilidad, distintos tamaños y trenes motrices eléctricos, a gasolina o diésel. La Rifter es uno de esos productos y deriva directamente de la Partner (la versión de carga), donde ha destacado por un manejo bien logrado para su estilo, muy buen espacio interior y precios razonables. Su actualización más reciente llegó a finales de 2024, y es justo la que probamos.

Dando más que solo utilidad

Peugeot Rifter 2027

Por fuera, Peugeot buscó acercarla a los modelos más nuevos de la marca con un diseño más propositivo, algo llamativo en un vehículo donde la estética suele quedar en segundo plano. Y seamos sinceros: aquí lo que importa es el espacio, la eficiencia y la comodidad. El frente estrena faros, luces de conducción diurna LED que recuerdan las tres garras del León, el nuevo logo de la marca y una fascia más elaborada.

Peugeot Rifter 2027Mauricio Juárez

Los costados son los de una van tradicional, con puertas deslizables muy útiles tanto para carga como para el ascenso y descenso en ambos costados. La parte trasera es aún más simple, aunque la apertura de la cajuela puede ser algo problemática por sus dimensiones. Entre su equipo destacan faros LED, barras en el techo, cristales traseros tintados y rines de 16", con solo tres opciones de color de carrocería.

Peugeot Rifter 2027Mauricio Juárez

En dimensiones es algo grande: 4.75 m de largo, 1.92 m de ancho y 1.83 m de alto. Sus mayores beneficios están en el espacio interior, tanto para carga como para pasajeros.

Interior: más refinado de lo que esperas

Peugeot Rifter 2027Mauricio Juárez

Por segmento, precio y enfoque, uno entra a la cabina esperando poco refinamiento; sorprendentemente, el interior no está nada mal. No es un producto de lujo, pero para lo que fue creado ofrece el confort necesario y muchísimo espacio. Dominan las superficies duras, aunque los plásticos no se ven de mala calidad: están pensados para ser durables y resistir el castigo propio de estos vehículos. El icónico i-Cockpit de Peugeot hace mucho por cambiar la percepción, con relieves, formas e interfaces gráficas mejor desarrolladas.

El equipamiento es bueno sin ser abundante: tienes lo esencial. Destacan:

Pantalla central de 10" con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Cuadro de instrumentos digital de 10"

Aire acondicionado automático de doble zona

Asientos en tela con ajuste manual (el del pasajero soporta 50 kg de carga)

Freno de estacionamiento eléctrico

Selector de modos de manejo

Volante calefactable

Peugeot Rifter 2027Mauricio Juárez

El espacio es abundante, con múltiples huecos al frente e incluso una repisa en el techo. El acceso a la segunda fila es sencillo gracias a las puertas corredizas, y hay bandejas con portavasos. Los asientos de esta fila se abaten individualmente y quedan planos al piso.

Peugeot Rifter 2027Mauricio Juárez

La tercera fila ofrece buen espacio, aunque la posición de rodillas puede resultar algo incómoda; a favor, esos asientos se abaten y se desmontan por completo. Por eso estas vans son tan útiles para conversiones de movilidad: subir sillas de ruedas o instalar rampas motorizadas es muy sencillo.

La cajuela puede variar su capacidad acorde a la posición de las filas de asientos: 322 litros con las tres filas en su lugar, hasta 1,900 litros con la tercera fila desmontada y más de 4,000 litros abatiendo ambas filas. .

Seguridad

Peugeot Rifter 2027Mauricio Juárez

Aquí asoma su base de vehículo de trabajo. Cuenta con seis bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad (ESC) y monitoreo de presión de llantas y cámara de reversa, pero no ofrece asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), algo que me gustaría ver para recomendarla más como solución familiar. Dicho esto, esa no es del todo su naturaleza, así que hasta cierto punto se entiende.

Manejo: buen comportamiento, pero con un punto a considerar

Peugeot Rifter 2027Mauricio Juárez

La Rifter se ofrece en México con dos trenes motrices. La unidad que probé monta el 1.2 litros turbo PureTech de tres cilindros con 130 hp y 170 lb-pie (230 Nm), con caja automática de 8 velocidades y tracción delantera. Peugeot promete hasta 15.6 km/l en ciudad.

El motor se siente y reacciona bien, pero forma parte de la familia PureTech que se hizo famosa por los problemas de su banda de distribución húmeda, que se degradaba prematuramente y causó millones en costos de reparación y llamados a revisión para Stellantis, así cómo varios dolores de cabeza a varios clientes. Desde hace algunos años esas bandas se sustituyeron por unas más resistentes y se hacen revisiones más exhaustivas en cada mantenimiento. Aun así, el daño en la confianza y expectativas del público está hecho, y a mí me gustaría ver que este modelo ya montara los nuevos motores Turbo 100 de cadena que el grupo estrenó recientemente.

Peugeot Rifter 2027Mauricio Juárez

Por eso, si te interesa una Rifter, te invito a considerar primero la versión a diésel: da mejor autonomía, eficiencia y mejor respuesta a bajas revoluciones si vas a cargar peso con frecuencia. Las versiones de gasolina cargan cerca de 750 kg y remolcan 950 kg (con remolque con frenos); las diésel cargan un poco menos, pero remolcan hasta 1,050 kg.

En cualquier caso, su manejo no es malo: se asemeja al de un SUV subcompacto, con algo de ruido que se cuela más de lo normal a la cabina, pero con una marcha cómoda, suave y un eje trasero mucho mejor controlado que en las versiones de carga, que tienden a ser saltonas. Es fácil de maniobrar, la posición de manejo es cómoda, los frenos trabajan bien y la comunicación entre motor y caja no da problemas. En consumo real, obtuve entre 9.8 y 11.4 km/l según el estilo de manejo y el tráfico.

¿Vale la pena la Peugeot Rifter 2027?

Peugeot Rifter 2027Mauricio Juárez

La Peugeot Rifter es una gran compra si buscas espacio bruto y versatilidad. Quizá no sea tan glamurosa como un SUV, pero quien quiere utilidad pura difícilmente hallará mejor oferta a este precio. Su rival más directo, la VW Caddy, es algo más amplia y tiene un motor más conocido y adaptado a México, pero sus precios se disparan más de $100,000 pesos por encima de la Rifter. Frente a una BR-V hay más espacio, aunque sacrifica las asistencias avanzadas de la versión tope del crossover japonés y su filosofía en general son muy distintas.

Si te interesó, ve a hacer una prueba de manejo y, como te dije, mi recomendación se inclina por la versión diésel.