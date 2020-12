Una mutación del coronavirus confirmada en el sur de Gran Bretaña se está extendiendo de manera más rápida que la variante conocida de Covid-19, de acuerdo con el ministro de Salud británico, Matt Hancock, actualmente, hay 1,000 casos de personas infectadas con la mutación, sin embargo eso no significa que esta nueva cepa sea más peligrosa.

En entrevista para El Economista el doctor Antonio Lazcano Araujo, especialista en biología evolutiva y creador del laboratorio de Origen de la vida en la Universidad Nacional Autónoma de México explica que los virus mutan constantemente y esto es especialmente cierto para los virus de RNA, “aunque los coronavirus a su vez mutan mucho más lento que otros virus de RNA como el del Sida o la Influenza, lo que estamos viendo ahora es sencillamente mutaciones de un virus de la proteína Spike que le permite al virus invadir las células”.

Dijo que en este caso se pudieron identificar muy fácilmente las mutaciones, una es del aminoácido con la posición 510 y otro es lo que se denomina una deleción, es decir, se perdieron letras de la mutación. “Es como comparar cómo hablan los mexicanos y los cubanos, que modificamos las palabras pero alcanzamos a entender perfectamente, eso está pasando con este virus”.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que al hacer un muestreo en el sur de Reino Unido, de alrededor de 100 personas, vieron que estas mutaciones eran más abundantes por lo que se calcularon unos mil casos de personas infectadas por esta nueva mutación.

Aun así, no hay ninguna evidencia de que sea más agresivo o que cause más daño, que la gente enferme más rápidamente, o de nuevos síntomas, “lo que uno puede decir con certeza es que la vacuna, sobre la que hay que estar ejerciendo una supervisión constante, será eficiente porque la vacuna produce anticuerpos no solo contra un cambio sino contra varios”.

A lo que sí se le debe dar seguimiento es a saber si lo que estamos atestiguando se ha repetido en otros países porque solamente hay datos para el caso de Inglaterra y en Dinamarca; “si el virus se multiplica más rápidamente, y si aún no tenemos terapias para resolver las infecciones virales y como se están saturando los servicios hospitalarios, habrá que realizar las medidas de aislamiento”.

Algo que llama la atención es que la parte donde el virus ha sido detectado de manera más abundante, se trata de zonas con gente de más bajos ingresos, por lo que tienen que viajar por trabajo y viven en casas más pequeñas, lo que facilita la infección. “Esto nos indica que una pandemia no solo tiene un componente biológico sino un componente social, entre otras razones”.

El doctor Lazcano explica también que la variante no es tan nueva, pues ya se habían visto algunos de estos mutantes en la primavera de este año y se empezó a notar en agosto y septiembre. Lo que destacó es el trabajo extraordinario y rápido de los colegas ingleses, “la capacidad para detectar estos mutantes, es porque finalmente llevan décadas de estar desarrollando la genómica y mantener grupos de virología y epidemiología que hacen supervisión constante y con recursos, algo que no estamos viendo en el caso mexicano”.

Aun así dijo que en México todo el tiempo se hace una vigilancia de epidemiología muy particular, lo hacen varias instituciones como el Instituto de Biotecnología de la UNAM o la Universidad de San Luis Potosí, “haya mutantes nuevos o no, lo que se tiene que tener es una vigilancia epidemiológica muy rápidamente, eso es algo estandarizado”.

Por último aseguró que no podemos culpar a la bilogía del virus de lo que pueden ser descuidos individuales o colectivos, “si vemos que aumentan el número de personas infectadas, no necesariamente es porque el virus sea más agresivo, puede ser porque la gente se ha descuidado y a medida que se acercan las fiestas, o la negativa del presidente a promover el uso de cubrebocas, entre otras acciones, lo que hay que insistir es en las medidas sociales e individuales”.

nelly.toche@eleconomista.mx