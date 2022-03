La banda estadounidense Foo Fighters anunció el martes la cancelación de todas las fechas programadas de su gira "ante la desconcertante pérdida de nuestro hermano Taylor Hawkins".

Hawkins, el baterista de 50 años del grupo de rock ganador de un Grammy, murió el fin de semana en un hotel de Bogotá poco antes de que la banda se presentara en el Festival Estéreo Picnic, en las afueras de la ciudad.

"Sentimos y compartimos la decepción de no vernos como estaba previsto", escribió la banda en un comunicado publicado en las redes sociales.

"Tomemos este tiempo para llorar, para sanar, para acercarnos a nuestros seres queridos y para apreciar toda la música y los recuerdos que hemos hecho juntos".

Las pruebas toxicológicas preliminares determinaron que Hawkins tenía restos de drogas en su organismo, incluidos opioides, pero los investigadores colombianos no especificaron si el consumo de estas sustancias causó su muerte.

Taylor Hawkins se unió a Foo Fighters en 1999.

Como parte de una de las bandas de rock alternativo más influyentes y alabadas por la crítica, Hawkins era conocido por su carisma sobre el escenario y sus ritmos inspirados en el rock clásico de leyendas como Phil Collins y Roger Taylor, de Queen.

Foo Fighters fue fundado en 1994 por Dave Grohl, el baterista de la banda grunge Nirvana, tras la muerte del vocalista de Nirvana, Kurt Cobain.

La banda, que incluye al bajista Nate Mendel y a los guitarristas Chris Shiflett y Pat Smear, ha lanzado 10 álbumes de estudio encabezados por sencillos como "Everlong", "Times Like These" y "Learn To Fly".

El grupo ha ganado 12 premios Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2021.

Foo Fighters celebró su 25º aniversario el año pasado en una gira retrasada por la pandemia y recientemente había producido la película "Studio 666".

(Con información de Reuters)