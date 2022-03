Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, murió a los 50 años en Bogotá, Colombia, mientras la banda se encontraba de gira por Sudamérica, confirmaron sus representantes.

"La familia de los Foo Fighters está terriblemente devastada por la trágica y prematura muerte de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y risa infecciosa vivirá entre nosotros para siempre", informó la banda en Twitter.

La banda estadounidense se encontraba de gira por Sudamérica. La banda tocó en el Foro Sol de la Ciudad de México el martes 15 de marzo pasado.

Oliver Taylor Hawkins nació en Fort Worth, Texas, el 17 de febrero de 1972. Hawkins hizo su primera colaboración con Foo Fighters en 1998 en el álbum "There Is Nothing Left to Lose" y había sido un miembro permanente desde entonces. Foo Fighters fue fundado por Dave Grohl tras la muerte de Kurt Cobain y la separación de Nirvana en 1994.

Previamente Hawkins fue colaborador de Alanis Morrisette entre 1995 y 1997 como su baterista en vivo durante la gira del álbum Jagged Little Pill.

Foo Fighters fue inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2021 y la banda editó su décimo álbum Medicine At Midnight en febrero del 2021.

