“Cualquier posibilidad de transformación real está en las manos de la sociedad civil”, dijo Alfonso Cuarón durante la conferencia que dio el pasado lunes 19 en el Teatro Metropólitan dentro del marco del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli 2018, en donde presentó una plataforma digital para potenciar la capacidad de respuesta de la sociedad civil en caso de alguna contingencia provocada por algún desastre natural.

Brigada es el nombre de esta plataforma que pretende ser una herramienta para las organizaciones civiles que les permitirá enfocar esfuerzos y coordinarse entre sí, a través de mapas de georreferenciación de la República que mostrarán los lugares afectados y sus necesidades. Así mismo, la plataforma permitirá que las organizaciones involucradas suban información puntual sobre sus acciones y transparenten sus gastos.

Cuarón explica que, luego del sismo del 19 de septiembre: “Un grupo de organizaciones e individuos tomamos la decisión de crear una plataforma que fuera incluyente en el sentido de que toda la sociedad civil pudiera participar, pero que también fuera verificable y que fuera transparente. El fin de la herramienta es incrementar la capacidad de respuesta y transparentar la reconstrucción de nuestro país”, comentó el cineasta.

A pesar de ser creada con motivo del 19s, la herramienta está pensada para ser usada en cualquier tipo de desastre, el cual eventualmente ocurrirá ya que México es un país propenso a diversos factores como inundaciones, sequías, huracanes, tsunamis y hasta desastres químicos.

El cineasta proporcionó datos alarmantes sobre la capacidad de respuesta ante los eventuales desastres. Y es que resulta que 64.52% de los municipios de nuestro país no cuentan con un plan de protección civil, tan sólo un 35.48% lo hacen. 55.85% no cuenta con un marco normativo para la planeación urbana; 79.49% no cuenta con un plan de desarrollo urbano; 51.34% no cuenta con una instancia responsable de la planeación urbana; 60.95% no tiene un procedimiento para la emisión de licencias sin construcción; 73.59% no tiene un diagnóstico de desarrollo urbano; 58.29% no posee una Coordinación para la planeación urbana y 61.42% no tiene recursos humanos capacitados para la planeación urbana. Y, por si fuera poco, de los 2,086 municipios del país, sólo 372 cuentan con un Altas de riesgo. Por otro lado, el 73.1% de la población adulta no cuenta con seguro de vida, auto, casa o gastos médicos.

Al final de su presentación, el cineasta puso énfasis en que Brigada no es una organización, sino una herramienta de ayuda para las organizaciones. Por otro lado, también comentó que la puerta está abierta para las instituciones gubernamentales que deseen participar. Que las asociaciones civiles sean transparentes, comenta Cuarón, puede funcionar como medida de presión para acrecentar la transparencia gubernamental. A la larga, espera que la plataforma “se convierta en un ejercicio democrático y transparente de nuestro país”.

Para más información sobre la plataforma puedes entrar a www.brigada.mx

Sobre Mextrópoli

Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli es un espacio que permite discutir temas como el futuro de las ciudades, los nexos entre la cultura y la arquitectura y difundir temas de interés urbano y público. El festival celebra su quinta edición en la cual, a seis meses de los sismos en septiembre de 2017, propone revisar de la mano de inmobiliarias, gestores y ciudadanía la reconstrucción de la ciudad y de las zonas afectadas por el sismo.

Mextrópoli pone al alcance del público las voces de arquitectos, artistas, alcaldes y humanistas que sean reconocidos globalmente en sus respectivas disciplinas, ofreciendo precios asequibles a estudiantes y a todo aquel interesado en el presente y en los rumbos futuros de la urbe. Además de reflexionar la ciudad en sus vertientes políticas, ciudadanas y estéticas, es una plataforma que permite experimentar la ciudad gracias a diversas exposiciones en distintas sedes, instalaciones en espacios públicos, así como rutas arquitectónicas. El festival termina el 22 de marzo.

