¿Seguirá siendo suficiente el T-MEC para atraer inversión?

Durante más de tres décadas, la integración económica de Norteamérica se construyó sobre una premisa fundamental: la mejor política comercial era aquélla que reducía la incertidumbre. Primero el TLCAN y después el T-MEC ofrecieron reglas claras, mecanismos de solución de controversias y horizontes de largo plazo que permitieron a empresas de los tres países invertir miles de millones de dólares en plantas, infraestructura, tecnología y capital humano; y confiando en que las reglas del juego no cambiarían o cambiarían muy poco. Esas inversiones, con el paso del tiempo, dieron origen a cadenas de suministro cada vez más sofisticadas e interdependientes, que transformaron a la región en una de las plataformas manufactureras más competitivas del mundo. Por ello, la revisión iniciada el 1 de julio de 2026 marca un cambio de paradigma. La incertidumbre deja de ser un costo inherente a toda negociación para convertirse en un instrumento deliberado de poder.

La decisión de Washington de no confirmar, por ahora, la extensión del T-MEC por otros 16 años y activar el mecanismo de revisiones anuales previsto en el propio tratado, confirma el giro que ha dado la política comercial estadounidense. El comercio dejó de concebirse exclusivamente como un instrumento para promover el crecimiento económico y el bienestar del consumidor mediante precios más bajos; hoy forma parte de una estrategia más amplia de decisiones políticas, seguridad nacional, política industrial y competencia geopolítica.

Hay que comprender que el propio éxito del T-MEC ha hecho que la economía estadounidense dependa mucho más de la integración regional que hace treinta años. Trece millones de empleos , particularmente en estados industriales y agrícolas que respaldaron a Donald Trump en las últimas elecciones, dependen del comercio con México y Canadá. Por ello, la Casa Blanca considera prioritario administrar el equilibrio entre mantener una postura suficientemente dura para obtener rendimientos políticos internos, y evitar deteriorar las cadenas de suministro que sostienen buena parte de la competitividad de las empresas estadounidenses.

Desde un punto de vista jurídico, Estados Unidos podría retirarse del T-MEC notificándolo con seis meses de anticipación. Sin embargo, dicha decisión implicaría costos económicos y políticos muy elevados. En cambio, conservar el tratado mientras se administra la comunicación de manera continua, lo que incluye las ya conocidas amenazas de aranceles, revisiones permanentes y nuevas exigencias regulatoria, permitirá a la administración Trump obtener beneficios políticos sin asumir todos los costos de una ruptura, particularmente en año electoral.

La decisión anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ( USTR ) de no respaldar, por ahora, una extensión automática de dieciséis años debe leerse precisamente bajo esa lógica. No significa el fin del T-MEC. Significa el inicio de una negociación prolongada en la que la ambigüedad deja de ser un efecto colateral para convertirse en un instrumento deliberado y permanente de presión.

Desde la lógica electoral, lo esperable es que el presidente Trump continúe con una retórica sobre la necesidad de demostrar que está corrigiendo lo que considera un acuerdo insuficiente para los intereses estadounidenses, sobre todo ante una balanza comercial con México superavitaria. Con datos a abril 2026, las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron un récord histórico de 50,691 millones de dólares, consolidando a México como el principal proveedor de la economía estadounidense. Esta cifra representó un crecimiento interanual del 21.1 por ciento. Por ello, de cara al electorado que le dio la victoria en 2020, la narrativa de “America First” debe poner en la mesa resultados visibles. De ahí que insista en imponer a México y Canadá reglas de origen más estrictas, menor presencia de insumos asiáticos, restricciones a la inversión china y una mayor participación de contenido estadounidense en sectores estratégicos. Mantener a México y Canadá bajo presión envía una señal política poderosa hacia su base electoral.

Pero la política comercial estadounidense enfrenta un límite que con frecuencia pasa inadvertido. Según Brookings Institute , e igualmente importante el dato que ha revelado el Peterson Institute for International Economics, nueve de los diez estados cuyas economías dependen en mayor medida de las exportaciones hacia México y Canadá, votaron por Donald Trump en 2024.

Ahí reside el delicado equilibrio que Washington debe administrar. Ser demasiado flexible frente a México y Canadá puede interpretarse como una renuncia a las promesas de reindustrialización. Pero llevar la confrontación demasiado lejos también tendría consecuencias sobre economías regionales que constituyen parte esencial de su coalición política. Michigan, Ohio, Iowa, Dakota del Norte o Missouri no solo concentran votantes republicanos; concentran empresas manufactureras, agricultores y exportadores profundamente integrados con sus socios norteamericanos, esto es, México y Canadá.

Esta tensión explica por qué la incertidumbre resulta tan atractiva. La amenaza permanente permite conservar capacidad de negociación sin destruir completamente los beneficios de la integración regional. En términos políticos, genera la percepción de firmeza; en términos económicos, evita una ruptura cuyos costos serían difíciles de justificar frente a los propios electores estadounidenses.

Sin embargo, la incertidumbre que esto implica tiene un precio. Las empresas no construyen una planta automotriz pensando en el próximo trimestre. Lo hacen con horizontes de inversión de diez, quince o veinte años. Cuando el principal acuerdo comercial de una región entra en una lógica de revisión permanente, el costo del capital aumenta, las decisiones de inversión se posponen y la competitividad comienza a erosionarse lentamente.

El sector automotriz ilustra mejor que ningún otro esta transformación. Durante décadas, las reglas de origen buscaron fortalecer la producción norteamericana en su conjunto. Hoy, las propuestas estadounidenses apuntan a algo distinto: incrementar el contenido específicamente estadounidense dentro de los vehículos producidos en la región. Según diversas versiones, Washington plantea exigir hasta 50% de contenido estadounidense y elevar el contenido regional necesario para acceder a los beneficios comerciales.

El cambio es estructural, la lógica deja de ser “producir más en Norteamérica” para convertirse en “producir más en Estados Unidos”. Esto obligaría a reorganizar cadenas de suministro altamente eficientes, diseñadas con base en las ventajas competitivas de cada país del T-MEC. Si bien sus defensores lo presentan como una vía para restaurar la base industrial estadounidense y fortalecer el empleo local, también elevaría costos de cumplimiento y reduciría la flexibilidad que hizo competitiva a la región frente a Europa y Asia.

Paradójicamente, el principal perjudicado podría no ser México. Las propias armadoras estadounidenses han advertido que las autopartes cruzan varias veces las fronteras antes del ensamblaje final, por lo que preservar el carácter trilateral del acuerdo resulta indispensable para mantener la competitividad de Estados Unidos y de la región completa.

Algo similar ocurre con el acero y el aluminio. Los aranceles de 25% y 50% impuestos bajo argumentos de seguridad nacional nacieron como medidas extraordinarias, pero existe el riesgo de que Estados Unidos busque normalizarlos dentro de la relación comercial. Aunque se han planteado mecanismos de mitigación, como exentar productos con bajo contenido de estos metales o establecer tratamientos preferenciales para empresas que expandan operaciones en territorio estadounidense, consolidar este enfoque reduciría de manera importante la competitividad de toda la región.

La pregunta inevitable es quién absorberá estos mayores costos. La respuesta, tanto desde la teoría económica como desde la experiencia reciente de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, es que una parte importante termina trasladándose al consumidor. Automóviles, electrodomésticos, maquinaria, materiales de construcción e incluso bienes cotidianos incorporan acero, aluminio o componentes sujetos a nuevas restricciones comerciales. Las empresas pueden absorber temporalmente una fracción del costo reduciendo márgenes, pero difícilmente podrán hacerlo de forma indefinida.

Esto no es menor en un contexto donde la affordability (el costo de vida y la capacidad real de acceso de las familias a bienes esenciales) se ha convertido en uno de los temas más sensibles dentro del debate político y electoral en Estados Unidos. Cualquier política comercial que termine elevando precios al consumidor podría generar tensiones entre los objetivos de reindustrialización, el control inflacionario y la presión política por preservar el poder adquisitivo. El resultado podría ser una combinación de mayores precios, menor variedad de productos y menores incentivos para invertir.

México enfrenta este escenario desde una posición particularmente vulnerable. Cerca del 80% de nuestras exportaciones tienen como destino Estados Unidos y sectores como el automotriz, los dispositivos médicos y la manufactura avanzada dependen de la estabilidad de las cadenas regionales. Sin embargo, la respuesta no puede limitarse a esperar el desenlace de las negociaciones en Washington. Frente a una política comercial basada en la incertidumbre, México necesita reducir la incertidumbre que sí controla; esto es: fortalecer el Estado de derecho, simplificar regulaciones, acelerar la digitalización de trámites y ofrecer mayor certeza jurídica a quienes invierten en el país.

A ello se suma un elemento adicional que México no puede perder de vista: para Washington, la revisión del T-MEC no parte de cero. El comunicado emitido el 1 de julio por la USTR confirma que Estados Unidos no aceptó renovar el tratado en su forma actual y que continuará negociando con México y Canadá para corregir lo que considera deficiencias del acuerdo. En el caso mexicano, esas preocupaciones también se han expresado en el informe anual de barreras comerciales no arancelarias, donde desde el año pasado Washington ha identificado posibles incumplimientos en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, propiedad intelectual, biotecnología agrícola, dispositivos médicos y servicios digitales.

En su edición más reciente no sólo se reiteran varios de esos señalamientos, sino que se incorporan nuevas preocupaciones regulatorias. Esto anticipa que la presión estadounidense no se concentrará únicamente en reglas de origen o aranceles, sino también en barreras regulatorias internas, varias de ellas vinculadas a reformas constitucionales y legales recientes en México.

El mayor cambio que deja la revisión del T-MEC no es estrictamente jurídico ni económico. El tratado sigue vigente y, en términos formales, podría continuar así durante varios años. El verdadero cambio es político: la incertidumbre ha dejado de ser una falla del sistema para convertirse en una herramienta deliberada de negociación.

Mientras esta estrategia siga generando rendimientos políticos y electorales superiores a sus costos económicos, Washington tendrá pocos incentivos para abandonarla. La pregunta de fondo, entonces, ya no es únicamente si el T-MEC seguirá existiendo, sino qué tan útil seguirá siendo como instrumento para ofrecer certidumbre, detonar inversiones de largo plazo y sostener el crecimiento regional. Porque un tratado que permanece vigente, pero que deja de generar confianza y previsibilidad para la inversión, corre el riesgo de preservar su estructura formal mientras pierde buena parte de su valor económico.

* La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.