Meta desarrolla negocio en la nube para vender el exceso de capacidad de IA

Meta ⁠Platforms está desarrollando un negocio en la nube para ⁠vender el exceso de capacidad informática dedicada a la inteligencia artificial, informó Bloomberg News este miércoles, mientras los gigantes ⁠tecnológicos buscan rentabilizar sus costosas inversiones ⁠por preocupaciones sobre un gasto excesivo.

Los planes aún se encuentran en fase de desarrollo y es posible que la estrategia cambie, indicó el informe, que citó a personas conocedoras del asunto.

Las acciones de Meta ganaban más de un 10% en las primeras operaciones de la sesión, mientras que las de las empresas de "neocloud" CoreWeave y Nebius caían entre un 10% y un 12 por ciento.

Esta medida podría reducir la dependencia de Meta de los ingresos publicitarios y ayudarla a competir con las principales empresas de la nube, entre ellas Amazon, Microsoft y Alphabet.

La empresa matriz de Instagram está barajando un servicio que permitiría a los desarrolladores acceder a modelos de IA alojados en su infraestructura, incluidos sus modelos Muse Spark, y pagar por la potencia de cálculo ⁠necesaria para ejecutarlos, según el informe.

Esto ⁠sería similar a Bedrock, ⁠de Amazon Web Services, que permite a los desarrolladores acceder ⁠a modelos de IA de diferentes empresas.

Meta también sopesa vender capacidad informática de IA sin procesar, al estilo de proveedores de neocloud como CoreWeave, como parte de una iniciativa interna denominada Meta Compute para ampliar y gestionar su negocio de infraestructura de IA, señaló el informe.

Meta se negó a hacer ⁠comentarios. Reuters no pudo verificar de forma independiente la información del informe.